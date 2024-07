Perplexity intègre de la publicité dans son moteur de recherche IA et redistribue les revenus aux éditeurs

Parmi les premiers partenaires figurent des noms prestigieux tels que TIME, Fortune, The Texas Tribune et WordPress.

Perplexity : Partage de revenus avec les éditeurs

Dans un souci de partenariat, Perplexity, le moteur de recherche âgé de deux ans, a annoncé qu’il commencerait à partager ses revenus avec quelques éditeurs à partir de la fin septembre. Cette décision stratégique intervient au moment où le moteur de recherche basé à San Francisco, soutenu par des investisseurs comme Jeff Bezos et NVIDIA et valorisé à 3 milliards de dollars, est au centre de controverses pour avoir supposément utilisé du contenu sans l’autorisation des éditeurs.

Une réponse controversée

Les partenaires initiaux pour cette initiative intitulée « Perplexity Publishers’ Program » comptent des noms tels que TIME, Fortune, The Texas Tribune, Der Spiegel et Automattic, l’entreprise derrière WordPress.com. Le chef de l’exploitation, Dmitry Shevelenko, a toutefois refusé de donner des détails précis sur la part des recettes qui sera partagée avec les éditeurs.

Une nouvelle source de revenus pour les éditeurs

Les éditeurs du monde entier ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’impact potentiel des moteurs de recherche alimentés par l’IA sur leur trafic web. Ces technologies sont en effet en mesure d’absorber du contenu et de fournir des réponses directes aux utilisateurs, qui ne sont dès lors plus obligés de visiter les sites web des éditeurs. Il apparaît ainsi que le partage des revenus de Perplexity pourrait être une solution à cette problématique, permettant aux éditeurs de bénéficier d’un nouveau flux de revenus, en plus de leurs sources traditionnelles.

Perplexity se distingue en outre des autres acteurs de la recherche en ligne en incluant des citations de sources dans ses réponses. Cela lui a permis d’être le premier moteur de recherche assisté par IA à offrir cette fonctionnalité lors de son lancement en août 2022.

Le moteur de recherche Perplexity envisage aussi de laisser les marques payer pour afficher des questions spécifiques dans une section « Related » qui apparaît en bas de chaque réponse, augmentant ainsi les revenus des éditeurs chaque fois que le moteur de recherche utilise leur contenu dans une de ses réponses générées par IA.

Impact sur l’industrie

Il reste cependant à voir si ce partage des revenus permettra aux éditeurs de compenser la perte de trafic web due à l’essor des moteurs de recherche et des chatbots alimentés par l’IA. La domination des géants de l’Internet tels que Google et Meta sur le marché de la publicité en ligne rend la tâche difficile pour les nouveaux venus. Toshit Panigrahi, fondateur de Tollbit, estime que la mise en place d’une entreprise de publicité en ligne prend du temps et que les éditeurs auront à patienter afin de percevoir les bénéfices de ce nouveau modèle économique.