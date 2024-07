Le déploiement des premières fonctionnalités de partage inter-appareils de Google pour Android a commencé

Vous aurez la possibilité de partager instantanément des points d'accès et des appels vidéo entre votre téléphone, votre tablette et votre Chromebook.

TL;DR Google lance deux nouvelles fonctionnalités : « Call casting » et « Internet sharing ».

Le partage de connexion internet ne fonctionne pas avec les appareils Samsung.

« Call casting » est actuellement uniquement compatible avec Google Meet.

Google déploie deux nouvelles fonctionnalités pour faciliter l’utilisation des appareils Android

Le géant de la technologie, Google, s’efforce inlassablement d’améliorer l’expérience utilisateur sur Android. Dans cette dynamique, il a récemment annoncé le lancement de deux nouvelles fonctionnalités qui améliorent considérablement l’utilisation multi-appareils des services Google.

« Call Casting » : vers une plus grande flexibilité des appels vidéo

La fonction « Call Casting » a été explicitement conçue pour faciliter la transition des appels vidéo d’un appareil à l’autre sous le même compte Google. Par exemple, « une application d’appels vidéo pourrait vous permettre de basculer votre appel vers un autre appareil. L’application présentera une liste de vos périphériques à proximité sur lesquels vous pouvez diffuser », explique la page d’aide de Google. À noter toutefois que cette fonctionnalité ne fonctionne actuellement qu’avec l’application de visioconférence de Google, Google Meet.

Le « partage de connexion internet » : augmenter la connectivité entre vos appareils

La seconde innovation notable est le « partage de connexion internet ». Ce service permet de « partager automatiquement l’accès à votre point d’accès avec vos propres appareils », a indiqué Google. Cette fonctionnalité est disponible pour les Chromebook et les appareils Android connectés à votre compte Google, à condition que la fonction Bluetooth et la localisation de l’appareil soient activées. Il convient de préciser que pour des raisons techniques, cette fonction n’est pas compatible avec les appareils Samsung.

Ces nouvelles fonctionnalités sont d’ores et déjà disponibles sur la version beta d’Android 11+ intégrant les services Google Play version 24.28.34. Le déploiement à une plus large gamme d’appareils est attendu prochainement. Le monde numérique continue d’évoluer, et Google nous assure d’être au cœur de ces progrès. Avec de nouvelles améliorations attendues, les utilisateurs peuvent se réjouir de ce que nous réserve l’avenir.