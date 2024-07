Alerte, Deadpool débarque sur votre téléphone : le nouvel easter egg de Google pour la promo du film !

La promotion de "Deadpool & Wolverine" s'étend désormais jusqu'aux smartphones grâce à la fonction "Entourer pour Chercher".

TL;DR Google lance une fonctionnalité mystère pour la promotion du film Deadpool & Wolverine.

Exclusivement sur Android, elle permet de voir apparaître Deadpool en utilisant l’outil de recherche en forme de cercle.

La fonctionnalité sera disponible jusqu’au 31 août.

Google apporte une touche de cinéma à ses smartphones Android

Google, la géante mondiale de la technologie, nous a dévoilé une nouvelle surprise nous invitant à participer dans l’univers du cinéma fantastique des super-héros Marvel. L’entreprise nous réserve une expérience immersive et « inédite », selon ses propres mots, pour faire connaissance avec nos héros préférés du film Deadpool & Wolverine directement sur notre smartphone Android.

Comment ça fonctionne ?



Cette fonctionnalité insolite pour les utilisateurs du système Android est basée sur l’outil de recherche appelé « Entourer pour chercher », introduit uniquement en janvier pour les appareils Samsung Galaxy S24 et Google Pixel 8. Cet outil innovant permet de dessiner un cercle autour d’un objet ou texte pour lancer automatiquement une recherche Google rapide y étant associée.

Un moment cinéma dans le creux de votre main

Voici comment ce candide clin d’œil cinéma se matérialise sur votre écran : si, par exemple, lors de la lecture d’une critique du film Deadpool & Wolverine, vous entourez le titre du film avec votre stylet S Pen ou simplement votre doigt, un petit Deadpool apparaîtra sur votre appareil. D’autres personnages comme Wolverine et Dogpool peuvent également faire une apparition surprise.

La fin d’une fonctionnalité éphémère

La durée de cette aventure numérique est toutefois limitée. Un représentant de Google a informé que cette fonctionnalité prendrait fin le 31 août. On peut donc supposer qu’elle a été conçue pour célébrer la sortie du film et alimenté l’enthousiasme des fans. Une manière innovante, ludique et éphémère de rendre hommage au cinéma et à l’univers de Marvel. Profitez-en pendant qu’il est encore temps !