Fuite des Samsung Galaxy S24 avant même la confirmation du prochain Unpacked !

Il est fort probable que trois appareils S24 seront lancés début 2024.

Tl;dr Samsung devrait dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones Galaxy S24 début 2024.

Les rumeurs pointent vers trois versions avec des spécifications techniques variées.

La gamme S24 devrait intégrer le système IA Gauss de Samsung.

Le design reste similaire à la gamme précédente, avec quelques améliorations attendues.

Samsung prépare son dévoilement 2024

Chers lecteurs, un vent de nouveauté souffle chez Samsung. En effet, à quelques semaines seulement du premier événement Unpacked de 2024, des fuites de plus en plus crédibles nous donnent un aperçu de ce que le constructeur coréen prépare pour le début de l’année.

Un trio de Galaxy S24 en perspective

Selon des informations divulguées par Evan Blass, nous devrions nous attendre à trois nouveaux modèles de la gamme S24 de Samsung : le modèle de base, un S24+ et un S24 Ultra, tous alimentés par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour le marché américain, canadien et chinois. Pour les autres pays, “les utilisateurs devront probablement se contenter de l’Exynos 2400 du fabricant”, comme le souligne The Verge.

Des spécifications techniques alléchantes

Le Galaxy S24 standard devrait inclure un écran AMOLED 2x FHD de 6.2 pouces et une caméra principale de 50 MP capable de filmer en 8K. Notons aussi les 8 Go de RAM et les options de stockage interne de 128 Go et 256 Go. L’autonomie ne devrait pas être en reste avec une batterie de 4 000 mAh rechargeable à 50% en trente minutes.

De son côté, le S24+ se distingue par son écran 6.7 pouces AMOLED 2x QHD+ et des options de RAM et de stockage internes plus généreuses. Quant au S24 Ultra, il se distingue notamment par un boîtier en titane et une caméra grandement améliorée avec une lentille principale de 200 MP.

Le design resterait quant à lui sensiblement le même pour cette nouvelle gamme, bien que le S24 Ultra pourrait bénéficier d’un écran entièrement plat.

L’intelligence artificielle à l’honneur

Au-delà de ces caractéristiques techniques, Samsung pourrait intégrer son système IA Gauss dans la série S24. Il s’agirait d’une puce de traitement AI capable de fonctionner en autonomie, sans nécessiter d’accès à internet.