Samsung Gauss : l’IA générative que personne n’a demandée

La société persiste à agir à sa guise, sans tenir compte des souhaits de ses utilisateurs. Ce comportement pourrait-il, à long terme, nuire à sa réputation et à sa fidélisation client ?

Dans une course effrénée pour la suprématie de l’intelligence artificielle (IA), Samsung fait une annonce retentissante. Le géant coréen révèle Gauss, son propre modèle d’IA, pensé pour dynamiser l’expérience utilisateur à travers diverses applications intégrées.

Gauss déploie une panoplie de fonctionnalités étonnantes. Donnant vie à un traducteur automatique, il serait également capable de résumer de manière efficace des documents complexes. Plus encore, Gauss prendrait en main la rédaction de vos emails, selon Samsung. En complément, “Samsung Gauss Image” serait une IA capable de générer des images selon des mots-clés et d’améliorer la qualité des images en basse résolution.

Actuellement, les employés de Samsung sont les premiers à expérimenter cette technologie innovante. Cependant, Samsung projette de la rendre accessible au public “dans un futur proche”. Selon The Korea Times, Gauss pourrait même faire partie intégrante des futurs appareils Galaxy S24.

Par ailleurs, Samsung insiste sur le fait qu’une attention particulière est portée à la sécurité et l’éthique de l’utilisation de l’IA. L’IA Red Team de l’entreprise veille ainsi à respecter les principes d’éthique de l’IA tout en traitant les problèmes possibles de confidentialité et de sécurité.

L’avis de la rédaction

Samsung montre une nouvelle fois sa volonté d’innover et de se démarquer avec Gauss. Cette technologie pourrait révolutionner l’utilisation quotidienne des smartphones, en créant une véritable interaction entre l’homme et la machine, même si certaines questions restent en suspens quant aux motivations financières sous-jacentes de Samsung. Une chose est sûre, Gauss promet une utilisabilité accrue de son IA, mais va-t-on vers une forme d’interaction où l’utilisateur ne verra plus l’utilité de contrôler son appareil, l’IA se chargeant de tout à sa place ?