Le design du Samsung Galaxy Book4 Ultra est très épuré tout en métal. On va retrouver ce qui se fait chez Apple par exemple, c’est sobre, sauf le logo de Samsung qui possède des reflets holographiques. Sur les côtés, on va retrouver un port HDMI et 2 USB Type-C (Thunderbolt 4) tandis que sur la tranche droite, on va retrouver un port USB Type A, un port microSD et un port Jack 3.5mm. En dessous, la grille d’aération prend quasiment toute de la longueur. Les vis pour accéder à l’intérieur du PC sont sous les patins antidérapants.









Pour le clavier, le 16 pouces permet d’avoir un pavé numérique complet. Samsung reste dans le classique avec une course assez courte, et l’intégration d’un lecteur d’empreintes (compatible Windows Hello) sur le bouton d’allumage. En dessous, on va retrouver un immense pavé tactile précis et où les doigts glissent bien dessus.

La fiche technique du Samsung Galaxy Book4 Ultra :