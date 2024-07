Deadpool & Wolverine : 6 millions de vues en 7 heures pour la nouvelle promo, un film qui promet d’être colossal

L'alliance entre Deadpool & Wolverines et Stray Kids marie le ton audacieux et satirique du film avec les performances rythmées du groupe sud-coréen, résultant en une expérience promotionnelle unique qui attire les amateurs de cinéma et de musique.

Tl;dr Le clip « Chk Chk Boom » de Stray Kids, associé à Deadpool & Wolverine, a généré 6 millions de vues en 7 heures.

L’interaction unique entre Ryan Reynolds, Hugh Jackman et le groupe Stray Kids pourrait aider le film à devenir un succès majeur pour MCU.

Malgré une période difficile pour MCU, Deadpool & Wolverine pourrait surpasser d’autres films récents grâce à son marketing agressif.

Le film est déjà projeté pour rapporter entre 160 et 165 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture.

Un marketing innovant pour Deadpool & Wolverine

La stratégie marketing de Deadpool & Wolverine a donné lieu à des collaborations inhabituelles, notamment avec le groupe de K-Pop Stray Kids. Leur clip « Chk Chk Boom » a recueilli 6 millions de vues en seulement 7 heures, confirmant l’efficacité de cette approche.

Un crossover surprenant mais réussi

Si au premier abord, l’association entre le film de super-héros et la K-Pop peut sembler déroutante, l’interaction entre Ryan Reynolds, Hugh Jackman et le groupe Stray Kids a créé une dynamique unique. Cette synergie pourrait être l’élément clé pour faire de Deadpool & Wolverine le prochain grand succès du MCU.

Un défi pour le MCU

Malgré la popularité de la franchise Deadpool et le retour de Hugh Jackman en Wolverine, le film arrive dans le MCU à une période difficile. Les derniers films du studio ont enregistré des recettes et des notes parmi les plus basses de la franchise. Cependant, grâce à une stratégie marketing agressive et diversifiée, Deadpool & Wolverine pourrait surpasser les récentes productions du MCU.

Des projections de box-office prometteuses

Malgré les défis, les projections de box-office pour Deadpool & Wolverine sont très prometteuses. Le film est déjà estimé à une recette d’ouverture entre 160 et 165 millions de dollars, un record pour les films classés « R ».