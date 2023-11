La fonction “lever la main” de Google Meet devient plus réaliste

L'utilisation de ce nouvel outil pourrait évoquer une certaine nostalgie de vos jours à l'école. Est-ce qu'il vous fait revivre vos souvenirs scolaires ?

Tl;dr Nouvelle fonctionnalité de détection des gestes sur Google Meet.

Permet de lever la main physiquement pour poser une question.

Désactive la détection lorsqu’on est l’orateur actif.

Disponible progressivement à partir du 28 novembre.

Google Meet introduit la détection des gestes

C’est avec un sentiment de nostalgie que nous annonçons l’apparition d’une nouvelle fonctionnalité de détection des gestes sur Google Meet. Digne de nos heures passées sur nos chaises d’école, Google a imaginé une façon plus interactive de poser des questions dans le cadre des réunions en ligne.

Une manière plus dynamique de s’exprimer

Notre corps parle également lors de nos échanges et Google l’a bien compris. C’est pourquoi la société a introduit la possibilité de lever physiquement la main pour attirer l’attention du groupe. Oubliez le bouton “Lever la main” trop statique, optez pour une approche plus dynamique et physique. Bien sûr, cela nécessite que votre caméra soit allumée et que votre main soit bien visible. Google recommande de l’éloigner de votre visage et de votre corps pour une détection optimale.

Une fonctionnalité pensée pour la fluidité des échanges

La fonctionnalité de détection des gestes est pensée pour ne pas venir entraver vos échanges. Ainsi, si vous êtes du genre expressif, ne craignez rien : la détection des gestes est désactivée lorsque vous êtes l’orateur actif. Elle ne se réactive qu’une fois que vous êtes de retour parmi les participants silencieux.

Un déploiement progressif à partir du 28 novembre

La détection des gestes devrait être déployée dans les prochains jours pour les domaines à libération rapide et dans les 15 jours pour les domaines à publication programmée. Cette nouvelle fonctionnalité sera accessible pour la majorité des abonnements Google Meet Workspace, incluant Business Standard et Plus, Education Plus et les abonnés individuels.