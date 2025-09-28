American Sniper : un pari gagnant pour Clint Eastwood

Initialement prévu pour Steven Spielberg, American Sniper a trouvé son plein potentiel sous la direction de Clint Eastwood.

Tl;dr Clint Eastwood et Steven Spielberg incarnent deux visions radicalement différentes du cinéma américain, l’un épuré et rugueux, l’autre visuel et émotionnel.

Leur amitié et leur confiance mutuelle les ont amenés à collaborer indirectement, notamment sur American Sniper, projet que Steven Spielberg laissait à Clint Eastwood.

Le succès fut au rendez-vous, avec des nominations aux Oscars, une récompense technique et un box-office mondial supérieur à 540 millions de dollars.

Deux géants, deux trajectoires contraires

Si l’on évoque les grands noms du cinéma américain, Clint Eastwood et Steven Spielberg s’imposent. Tous deux couronnés par deux Oscars du meilleur réalisateur, ils incarnent des visions du septième art aussi complémentaires que radicalement différentes. L’un, né en 1930 à San Francisco, forge son image de rebelle athlétique entre séries télévisées, comme Rawhide et le western européen sous la houlette de Sergio Leone. L’autre, prodige autodidacte dès l’adolescence, multiplie les expérimentations caméra à l’épaule avant d’exploser avec Duel, puis le phénomène planétaire Les Dents de la mer, grâce au soutien de figures telles que Sid Scheinberg chez Universal.

L’amitié, la confiance… et les différences de style

À bien des égards, tout oppose ces amis : quand Steven Spielberg préfère la magie visuelle et l’émotion accessible (E.T., Indiana Jones), Clint Eastwood, lui, cultive un goût pour l’épure narrative et les personnages rugueux. Pourtant, leurs chemins finissent par se croiser régulièrement : d’abord sur The Bridges of Madison County en 1995, puis à nouveau lorsque Steven Spielberg confie à Clint Eastwood trois projets majeurs : Flags of Our Fathers, Letters from Iwo Jima et enfin American Sniper.

Quand Steve, Spielberg passe la main sur American Sniper

La genèse d’American Sniper, qui devait initialement être réalisée par Steven Spielberg avec Bradley Cooper, illustre parfaitement leur complicité artistique. Dans une interview accordée en 2015 au Hollywood Reporter, Clint Eastwood relate presque nonchalamment : « Bradley Cooper et moi avons lu le livre… Je ne pensais pas vraiment le réaliser. Puis le studio m’a appelé parce que Steven avait laissé tomber. Je leur ai dit : « Laissez-moi finir le livre avant de vous répondre » ». Finalement séduit par le projet après quelques ajustements personnels, il n’hésite pas à taquiner son ami : « Je lui ai dit : « Je prends encore tes restes. » »

L’héritage d’un succès inattendu

Le pari s’est révélé gagnant : six nominations aux Oscars, une statuette pour le montage sonore attribuée à Alan Robert Murray et Bob Asman, ainsi qu’un box-office mondial dépassant les 540 millions de dollars — un sommet même pour Clint Eastwood. D’aucuns rêvent aujourd’hui d’un univers parallèle où ces deux maîtres échangeraient plus souvent leurs univers : imaginer Clint Eastwood derrière une comédie familiale façon Amblin Entertainment ou Steven Spielberg réalisant un pur western intrigue forcément. Mais une chose est sûre : leur amitié a permis la naissance de films où la personnalité du réalisateur transcende toujours le matériau initial.