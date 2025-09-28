Christian Bale incarne Frankenstein dans The Bride!

La première bande-annonce de The Bride! révèle Christian Bale dans le rôle de Frankenstein, plongé dans une histoire d’amour inattendue. Les images promettent une relecture audacieuse du mythe, mêlant passion et étrangeté dans un univers sombre.

Tl;dr Christian Bale incarne la créature tourmentée dans The Bride!, la nouvelle relecture de Frankenstein par Maggie Gyllenhaal.

Warner Bros. Pictures mise sur ce duo avec Jessie Buckley pour apporter un souffle original et contemporain au mythe.

La bande-annonce intrigue et le film, prévu pour mars 2026, suscite déjà de fortes attentes auprès du public et de la critique.

Un pari audacieux

Au moment où Warner Bros. Pictures retrouvait tout juste des couleurs grâce à une succession de succès en salles, le studio s’apprête à dévoiler un projet singulier : The Bride!, réalisé par Maggie Gyllenhaal. Après une période d’incertitude et plusieurs revers financiers, la major a renoué avec le succès, en particulier grâce à l’élan donné par ses films d’horreur récents tels que Sinners, Weapons ou encore The Conjuring: Last Rites. Cette dynamique encourageante amène désormais le studio à miser sur des œuvres originales menées par des auteurs reconnus.

Maggie Gyllenhaal revisite Frankenstein

Pour son second passage derrière la caméra, après l’acclamé The Lost Daughter, Maggie Gyllenhaal propose une relecture iconoclaste du mythe de Frankenstein. La réalisatrice signe également le scénario de ce film annoncé comme une adaptation « fidèle » au roman de Mary Shelley, tout en y imprimant sa marque. Dans cette version revisitée, c’est l’actrice Jessie Buckley qui incarne la fameuse « mariée », tandis que son complice de longue date, Christian Bale, prête ses traits à la créature tourmentée. Les premières images diffusées par le studio installent d’ailleurs immédiatement l’atmosphère singulière et contemporaine voulue par Gyllenhaal.

Une bande-annonce intrigante et des attentes élevées

Récemment publiée, la bande-annonce de The Bride! dévoile les contours d’une histoire où la créature trouve enfin une compagne — mais les conséquences dépassent toutes leurs espérances. Selon le synopsis officiel, ces deux êtres marginaux deviendraient malgré eux les symboles d’un « mouvement culturel sauvage et radical ». Loin de se contenter du classicisme hollywoodien, Gyllenhaal semble vouloir insuffler un souffle nouveau à ce récit emblématique.

Pour mieux cerner l’ampleur du défi qui attend le film, il faut rappeler quelques éléments clés :

The Bride! sortira en mars 2026 après avoir été repoussé.

Le film affrontera directement la sortie très attendue de Scream 7.

Il devra aussi composer avec un nouveau Pixar, Hoppers, dont le potentiel reste incertain.

L’ambition d’un renouveau créatif

Si l’on se fie au parcours déjà salué de Maggie Gyllenhaal et au prestige du casting réuni pour ce projet atypique, Warner Bros. Pictures nourrit l’espoir d’un succès critique et public. Une telle réussite renforcerait la stratégie actuelle du studio : donner carte blanche aux visions singulières tout en capitalisant sur des univers connus. Quoi qu’il en soit, la sortie de ce film promet déjà d’alimenter conversations et attentes parmi les amateurs de cinéma.