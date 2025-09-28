Des rumeurs sur Spider-Man 4 annoncent une tragédie salvatrice pour Peter Parker

De nouvelles rumeurs entourant Spider-Man 4 annoncent un tournant difficile pour Peter Parker. Le super-héros pourrait traverser une épreuve émotionnelle marquante, un passage jugé nécessaire pour l’évolution du personnage dans la suite de la saga.

Tl;dr Peter Parker affronte une nouvelle vie plus sombre.

Nouveaux antagonistes : shapeshifter, Tombstone et Scorpion.

MJ tourne la page, bouleversant Peter émotionnellement.

Un Peter Parker en pleine remise en question

Depuis le bouleversant final de Spider-Man: No Way Home, la trajectoire de Peter Parker s’inscrit dans une rupture totale avec son passé. En choisissant d’effacer sa propre existence des mémoires de ses proches à l’aide d’un sort de Doctor Strange, il a sacrifié ses relations personnelles afin de préserver l’équilibre du multivers. Lorsque débute le très attendu Spider-Man: Brand New Day, prévu pour l’été prochain, Peter évolue dans une solitude inédite, peinant à s’adapter à cette réalité cruelle où ni MJ ni Ned ne se souviennent de lui.

Lourdeurs émotionnelles et nouveau départ pour Spider-Man

Cette situation n’est pas sans conséquence sur la psychologie du héros. Les rumeurs relayées par le podcast The Hot Mic, et notamment son co-animateur John Rocha, évoquent un climat plus sombre pour ce nouvel opus. Parmi les révélations marquantes, MJ serait désormais en couple avec un autre homme — un choc qui précipiterait Peter vers ses propres limites. Ce contexte « plus réaliste et terre-à-terre », selon Rocha, offrirait ainsi une tonalité inédite à l’univers du personnage, explorant les conséquences profondes d’un choix déchirant plutôt qu’une réconciliation artificielle.

Une galerie de nouveaux antagonistes au programme

Côté adversaires, la production semble vouloir renouveler les figures traditionnelles. D’après Rocha toujours, le principal ennemi serait une mystérieuse « shapeshifter » féminine — certains évoquent déjà un possible Chameleon revisité ou même l’actrice Sadie Sink, dont le rôle demeure secret. Rocha précise que si Tombstone et Scorpion apparaissent bel et bien dans le film, ils ne sont pas au centre de l’intrigue principale. Les fans espéraient pourtant voir Marvin Jones III (qui incarne Tombstone) s’imposer face à Spider-Man ou assister à un tandem musclé contre le crime avec le Punisher.

Pour clarifier cette distribution complexe d’antagonistes :

Tombstone : attendu mais probablement relégué à un second plan ;

: attendu mais probablement relégué à un second plan ; Scorpion : présent mais non prioritaire dans le récit ;

: présent mais non prioritaire dans le récit ; Shapeshifter : intrigue autour d’une identité tenue secrète.

L’avenir d’un héros en reconstruction

Il est manifeste que Marvel souhaite tourner définitivement la page du passé de Peter pour ouvrir une nouvelle ère dans l’Univers Cinématographique Marvel (MCU). Tom Holland a d’ailleurs laissé entendre que ce film initierait un tout nouveau chapitre pour son personnage. Plutôt que de céder à la tentation du retour en arrière ou des retrouvailles faciles avec MJ et Ned, tout porte à croire que Brand New Day misera sur la capacité de Peter à apprivoiser sa solitude et surmonter ses épreuves intérieures. Un pari scénaristique audacieux… qui pourrait bousculer les codes habituels des super-héros sur grand écran.