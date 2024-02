Sam Rockwell réagit aux rumeurs de retour de son méchant d’Iron Man 2 dans un prochain film du MCU

L'acteur Sam Rockwell, célèbre pour son rôle dans Iron Man 2, évoque le possible retour de Justin Hammer dans le MCU, qui pourrait se matérialiser dans le prochain film Armor Wars. Qu'attendez-vous de ce retour potentiel ?

Sam Rockwell et le MCU : un retour en vue ?

Sam Rockwell, célèbre pour son rôle dans Iron Man 2, a récemment fait part de son intérêt pour un éventuel retour dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). L’acteur a interprété le personnage de Justin Hammer, un fabricant d’armes ambitieux qui a tenté, sans succès, de discréditer et d’assassiner Tony Stark.

Un rôle à reprendre ?

Invité dans l’émission The Tonight Show With Jimmy Fallon, Rockwell a été interrogé sur la possibilité de reprendre son rôle dans le prochain film du MCU, Armor Wars. Si l’acteur n’a pas confirmé cette information, il a néanmoins exprimé son ouverture à cette éventualité, affirmant : “Vraiment ? [Il y a une rumeur ?] Eh bien, j’attends l’appel. Je laisse pousser la barbe et tout. Ça fait un moment [depuis Iron Man 2]. Je suis partant, mec.”

Justin Hammer dans Armor Wars

Dans la bande dessinée originale Armor Wars, Justin Hammer embauche le Spymaster pour voler plusieurs armures à Tony Stark. Hammer fournit différents super-vilains avec ces armures, semant le chaos dans la vie personnelle, professionnelle et de super-héros de Stark. Dans le MCU, où Iron Man est désormais décédé, le principal conflit d’Armor Wars pourrait tourner autour de la lutte de James Rhodes pour empêcher les vilains de voler ou de copier les armures de Tony Stark.

Une menace grandissante

Après une décennie hors de l’écran, Justin Hammer pourrait revenir avec une technologie améliorée, devenant une menace sérieuse cette fois-ci. Fort de son expérience face à Iron Man et dans la fabrication d’armes dans Iron Man 2, Justin Hammer pourrait être la personne vers qui tous les imitateurs d’Iron Man se tournent lorsque la course pour devenir le prochain Tony Stark débute dans Armor Wars.