Michael Fassbender n’exclut pas un retour en tant que Magneto dans X-Men

Michael Fassbender, l'interprète de Magneto dans la saga X-Men, évoque la possibilité de reprendre son rôle iconique en affirmant qu'il ne faut jamais dire jamais.

Tl;dr Michael Fassbender n’écarte pas un retour en tant que Magneto.

Les X-Men sont maintenant officiellement dans l’univers MCU.

Fassbender se concentrera d’abord sur le thriller d’espionnage, The Agency.

Un retour possible de Magneto

Le célèbre acteur Michael Fassbender a récemment laissé entendre qu’un retour de son personnage emblématique, Magneto, n’était pas à exclure. Dans une interview accordée à Collider, l’acteur a déclaré qu’il était « toujours ouvert à de nouvelles possibilités ».

Entre projets personnels et professionnels

Toutefois, l’acteur ne cache pas que sa priorité actuelle est ailleurs : « J’ai deux petits garçons. Je veux être disponible pour eux et être présent. Donc, pour l’instant, mon énergie et mon attention vont principalement à The Agency, mais il ne faut jamais dire jamais. »

Les X-Men rejoignent l’univers MCU

Le retour de Magneto pourrait d’ailleurs coïncider avec une période propice. En effet, les X-Men ont récemment rejoint officiellement l’univers cinématographique Marvel (MCU). Kevin Feige, le patron des studios Marvel, a même suggéré que les mutants auront un rôle majeur à jouer à l’avenir.

Prochainement sur petit écran : The Agency

Avant de voir Fassbender revêtir à nouveau son costume de Magneto, nous le retrouverons dans The Agency, une nouvelle série d’espionnage produite par George Clooney pour Showtime et diffusée sur Paramount Plus dès le 29 novembre.