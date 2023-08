The Killer : un thriller avec Michael Fassbender en anti-héros

Le réalisateur David Fincher fait du comédien britannique Michael Fassbender un tueur à gages pour l'adaptation cinématographique de The Killer.

Dans le film The Killer, basé sur la série de romans graphiques d’Alexis “Matz” Nolent et Luc Jacamon, Michael Fassbender incarne un assassin qui affronte ses employeurs, et lui-même, dans une chasse à l’homme internationale tout en insistant sur le fait que rien de tout cela n’est personnel. Les acteurs Charles Parnell, Arliss Howard, Sophie Charlotte et Tilda Swinton figurent également au casting.

Un teaser pour The Killer

Produit par Panic Pictures, Archaia Entertainment et BOOM ! Studios, The Killer sortira au cinéma le 27 octobre prochain puis sera diffusé sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 10 novembre prochain. Le tournage a commencé en novembre 2021 à Paris et s’est déroulé à St Charles, Illinois, en mars 2022 pendant dix jours, avant de s’achever le même mois. A noter que Trent Reznor et Atticus Ross ont composé la bande-sonore du film réalisé par David Fincher avec l’aide du directeur de la photographie Erik Messerschmidt et le scénariste Andrew Kevin Walker.

The Killer renforce la relation de David Fincher avec Netflix après son film Mank sur le scénariste de Citizen Kane, Herman J. Mankiewicz, qui a été nommé 10 fois aux Oscars et en a remporté deux. En outre, David Fincher a été producteur exécutif de la série télévisée Mindhunter.