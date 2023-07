The Killer : une adaptation cinématographique pour le roman graphique policier

Le comédien britannique Michael Fassbender sera un tueur à gages qui va développer une conscience dans la film The Killer.

Le réalisateur David Fincher (The Social Network, Gone Girl, Mank) sera aidé par le directeur de la photographie Erik Messerschmidt (Line of Fire, Ant-Man, Fantastic Four) et retrouvera le scénariste Andrew Kevin Walker (Nerland, Windfall, Love, Death & Robots) pour The Killer de Netflix qui est produit par Panic Pictures, Archaia Entertainment et BOOM ! Studios. L’histoire est basée sur le roman graphique policier de Matz et Luc Jacamon :

Homme solitaire et froid, méthodique et sans scrupules ni regrets, le tueur attend dans l’ombre sa prochaine cible. Et pourtant, plus il attend, plus il pense qu’il est en train de perdre la tête, voire son sang-froid. L’histoire brutale, sanglante et élégante d’un assassin professionnel perdu dans un monde sans morale est l’étude de cas d’un homme seul, armé jusqu’aux dents et perdant peu à peu la raison.

Le casting de The Killer

The Killer de Netflix sera porté par Michael Fassbender, connu pour ses nombreux projets tels que X-Men, 12 Years a Slave, Steve Jobs ou Macbeth. Il incarnera le tueur qui développe une conscience au cours du film. À un moment donné, le rôle devait être attribué à Brad Pitt. Tilda Swinton, Charles Parnell (Hodges), Arliss Howard, Sophie Charlotte (Magdala), Emiliano Pernía, Kerry O’Malley et Gabriel Polanco complètent le casting.

Avant sa diffusion sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 10 novembre prochain, le film The Killer sera présenté en avant-première mondiale (et en compétition) à la Mostra de Venise. Cet événement dédié au monde du cinéma et des séries se déroulera dans la ville italienne du 30 août au 9 septembre prochain.