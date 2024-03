Comment regarder toutes les séries Power Rangers dans l’ordre chronologique

Voici l'ordre chronologique pour suivre l'univers de Power Rangers sans se perdre.

Power Rangers, un guide pour les fans

Vous vous demandez comment regarder Power Rangers dans l’ordre ? La tâche peut paraître ardue, surtout que la franchise s’étend sur plusieurs univers alternatifs avec une chronologie complexe. Ajoutez à cela le fait qu’il y a plus de 973 épisodes à regarder, et vous risquez de vous sentir dépassé. Mais rassurez-vous, il est tout à fait possible de rattraper son retard.

Un univers complexe et multiple

La franchise Power Rangers s’étend de la période classique de l’ère Zordon jusqu’aux sorties récentes comme Power Rangers Beast Morphers et Power Rangers Dino Fury. C’est une franchise qui transcende les générations. Certains d’entre nous se souviennent avec nostalgie de l’époque de Mighty Morphin, avec des personnages emblématiques comme Jason Lee Scott et Tommy Oliver. D’autres ont découvert la franchise dans les années 2000, avec des saisons comme Power Rangers S.P.D. ou Power Rangers Mystic Force.

Power Rangers : ordre chronologique et ordre de diffusion

Mighty Morphin Power Rangers (1993-1995) – La série originale suit un groupe de lycéens qui deviennent les Power Rangers pour combattre les forces du mal dirigées par Rita Repulsa et plus tard par Lord Zedd.

Mighty Morphin Alien Rangers (1995) – Une mini-série suivant les événements de Mighty Morphin Power Rangers où les Rangers luttent contre la sorcière intergalactique Rita Repulsa.

Power Rangers Zeo (1996) – Suite de Mighty Morphin Power Rangers, cette série suit les Rangers alors qu’ils utilisent de nouveaux pouvoirs Zeo pour défendre la Terre contre une nouvelle menace.

Power Rangers Turbo (1997) – Les Rangers font équipe avec de nouveaux alliés alors qu’ils utilisent des pouvoirs Turbo pour combattre le mal.

Power Rangers In Space (1998) – Après les événements de Turbo, les Rangers doivent affronter une menace extraterrestre.

Power Rangers Lost Galaxy (1999) – Les Rangers voyagent à travers l’espace à bord d’un vaisseau spatial pour défendre la galaxie contre le mal.

Power Rangers Lightspeed Rescue (2000) – Une équipe de secours spéciale est créée pour protéger la ville de Mariner Bay contre les forces démoniaques.

Power Rangers Time Force (2001) – Des Rangers venus du futur voyagent dans le passé pour arrêter un criminel évadé.

Power Rangers Wild Force (2002) – Les Rangers sauvages défendent la Terre contre l’envahisseur extraterrestre Master Org.

Power Rangers Ninja Storm (2003) – Une équipe de jeunes ninjas combat le mal dans la ville de Blue Bay Harbor.

Power Rangers Dino Thunder (2004) – Des Rangers adolescents s’unissent pour combattre le mal avec l’aide de dinosaures robotiques.

Power Rangers S.P.D. (2005) – La Force de police spatiale défend la Terre contre les criminels intergalactiques.

Power Rangers Mystic Force (2006) – Des jeunes sorciers utilisent leurs pouvoirs magiques pour protéger le monde contre les forces du mal.

Power Rangers Operation Overdrive (2007) – Une équipe d’aventuriers recherche des artefacts puissants tout en affrontant des ennemis redoutables.

Power Rangers Jungle Fury (2008) – Des Rangers formés dans l’art du kung-fu protègent la Terre contre une secte maléfique.

Power Rangers R.P.M. (2009) – Les Rangers se battent pour survivre dans un monde ravagé par des machines robotiques.

Power Rangers Samurai (2011) – Une nouvelle équipe de Rangers utilise les pouvoirs ancestraux du samouraï pour combattre les forces du mal.

Power Rangers Super Samurai (2012) – Suite de Samurai, cette série suit les Rangers dans leur lutte continue contre les forces du mal à l’aide de leurs pouvoirs de samouraï améliorés.

Power Rangers Megaforce (2013) – Les Rangers utilisent des pouvoirs légendaires pour protéger la Terre contre l’empire alien.

Power Rangers Super Megaforce (2014) – Suite de Megaforce, cette série voit les Rangers utiliser des clés pour accéder aux pouvoirs de leurs prédécesseurs.

Power Rangers Dino Charge (2015) – Une équipe de Rangers charge utilise les pouvoirs des dinosaures pour protéger les énergemmes.

Power Rangers Dino Super Charge (2016) – Suite de Dino Charge, cette série suit les Rangers alors qu’ils continuent leur bataille contre les forces du mal qui menacent d’envahir la Terre.

Power Rangers Ninja Steel (2017) – Des Rangers ninjas protègent la Terre contre les attaques de l’empereur Galvanax.

Power Rangers Super Ninja Steel (2018) – Suite de Ninja Steel, cette série suit les Rangers dans leur lutte continue contre les forces du mal.

Power Rangers Beast Morphers (2019) – Les Rangers utilisent une technologie avancée pour combattre les forces du mal qui menacent la ville de Coral Harbor.

Power Rangers Dino Fury (2021-2022) – Une nouvelle équipe de Rangers charge rejoint les Rangers Dino Fury pour protéger la Terre contre de nouvelles menaces.

Power Rangers Cosmic Fury (2023) – Cette série suit les Rangers alors qu’ils s’allient avec d’autres héros pour défendre la Terre contre une menace cosmique.