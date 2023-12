Le showrunner de Mandalorian dévoile involontairement une énorme faille scénaristique après la saison 3

Une interview du showrunner Jon Favreau a involontairement révélé une énorme incohérence dans l'intrigue de "The Mandalorian" et de ses séries dérivées après la saison 3. Quelle pourrait être cette incohérence majeure ?

Tl;dr Jon Favreau, le showrunner de The Mandalorian, a mis en évidence un trou scénaristique majeur.

La question non résolue concerne le passé des Mandaloriens.

Favreau suggère que les Mandaloriens étaient soit absents, soit opéraient en secret.

Cette explication est contredite par la série dérivée Ahsoka.

Un trou scénaristique dans The Mandalorian

Jon Favreau, le showrunner de la série The Mandalorian, a involontairement mis en évidence un problème majeur de cohérence dans l’intrigue de la série après la troisième saison et ses dérivés. Le premier programme télévisé Star Wars en direct a eu beaucoup d’espace pour raconter des histoires, mais le plus grand défi a été d’expliquer une chose cruciale sur le passé des Mandaloriens, un sujet très complexe.

Le protagoniste Mandalorien

Din Djarin, interprété par Pedro Pascal, est le premier protagoniste Mandalorien en direct, et le premier Mandalorien vu dans la galaxie Star Wars après les événements de la série animée Star Wars Rebels. L’existence de Din a semblé indiquer qu’une question majeure sur les Mandaloriens serait résolue, mais ni The Mandalorian ni Star Wars ne l’ont encore fait. Cette question doit être résolue pour le bien de la continuité de Star Wars.

Les Mandaloriens étaient-ils cachés pendant la trilogie originale ?

Dans un bonus de la deuxième saison de The Mandalorian, Jon Favreau a eu l’occasion de donner son point de vue sur le secret des Mandaloriens. Favreau suggère que Din, son groupe, et d’autres Mandaloriens n’étaient pas sur Mandalore pendant la trilogie originale, ou qu’ils opéraient en secret. Cela semble logique, du moins à la fin de la première saison. Cependant, dans une galaxie post-troisième saison de The Mandalorian, les mots de Favreau soulignent un trou scénaristique évident.

La chute de Mandalore

Le calendrier du Grand Purge de Mandalore n’est pas précisé dans la première saison de The Mandalorian, ce qui a donné à Favreau et à l’équipe créative la liberté d’utiliser les Mandaloriens en cachette comme raison de leur absence pendant la Guerre Civile Galactique. Cependant, la série dérivée Ahsoka a contredit cette hypothèse. Il est clair que la tradition telle qu’elle a été abordée pour la première fois par The Mandalorian a changé depuis la première saison, et la série doit maintenant clarifier ce qui a empêché les Mandaloriens de parcourir la galaxie et d’aider la Rébellion pendant l’ère de la trilogie originale.