Lucasfilm explique l’absence d’Ahsoka dans la première saison de The Mandalorian

Ahsoka était absente dans la première saison de The Mandalorian car transposer un personnage animé en live-action est un défi ambitieux et complexe.

Tl;dr Ahsoka Tano apparaît pour la première fois dans la saison 2 de The Mandalorian.

Dave Filoni a ressenti une grande pression pour adapter le personnage en live-action.

Ahsoka Tano n’a pas été immédiatement appréciée à ses débuts, mais a conquis les fans avec le temps.

La décision de retarder son apparition a été bien accueillie par le public.

Le défi de transposer un personnage animé en live-action

Dave Filoni, le responsable créatif de Lucasfilm, a révélé pourquoi le personnage d’Ahsoka Tano n’a fait ses débuts en live-action que lors de la deuxième saison de la série télévisée The Mandalorian. La transposition d’un personnage animé en live-action est un exercice périlleux, car les attentes du public sont extrêmement élevées quant à l’apparence, la voix, les manières et le niveau de compétence de l’acteur pour correspondre au personnage animé.

Ahsoka Tano, un personnage complexe à adapter

Pour Ahsoka Tano, personnage bien connu des fans de Star Wars grâce à son rôle dans The Clone Wars et Rebels, ces attentes étaient particulièrement élevées. Dave Filoni a ressenti le poids de la responsabilité de bien écrire et représenter ce personnage en live-action pour The Mandalorian :

Je n’ai intentionnellement rien fait avec elle lors de la première saison parce que je ne voulais pas gâcher les choses. C’est un personnage que George et moi avons créé. Elle est l’une des premières choses que j’ai jamais dessinées pour Clone Wars. Les gens connaissent ce personnage. Ils l’ont vu grandir, et le défi était de prendre tous les éléments que nous avions et de les évoluer vers cette version en live-action.

Une arrivée tardive mais réussie

La décision de Dave Filoni de retarder l’apparition d’Ahsoka semble avoir été judicieuse. Après avoir été choisie pour incarner Ahsoka dans la saison 2 de The Mandalorian, l’actrice Rosario Dawson a repris le rôle dans The Book of Boba Fett et Ahsoka. La réaction positive du public a même conduit à la confirmation que Dave Filoni travaille sur le scénario de la saison 2 d’Ahsoka.