Star Wars Ahsoka : Ariana Greenblatt dévoile un combat brutal avec Hayden Christensen

L'actrice américaine Ariana Greenblatt, qui interprète le personnage Ahsoka Tano, a partagé une vidéo où on la voit répéter un combat au sabre laser avec Hayden Christensen, qui joue Anakin Skywalker dans la saga Star Wars.

Tl;dr Ariana Greenblatt affronte Hayden Christensen dans un duel au sabre laser.

La scène provient de l’épisode 5 de la série Ahsoka sur Disney+.

Cet épisode approfondit le lien entre Ahsoka Tano et son maître Jedi.

Ahsoka est la suite de la série animée Star Wars Rebels.

Un duel au sabre laser entre Ahsoka Tano et Anakin Skywalker

Ariana Greenblatt, interprète d’Ahsoka Tano, a diffusé une vidéo sur le réseau social X (anciennement Twitter) dévoilant une séquence de combat au sabre laser avec Hayden Christensen, incarnant Anakin Skywalker. Cette scène, tirée de l’épisode cinq de la série Ahsoka diffusée sur la plateforme de streaming Disney+, nous plonge dans le passé de la jeune Padawan durant La Guerre des Clones, parfois appelée la Guerre Séparatiste, la Guerre des Droïdes ou la Guerre Noire.

from the practice stage to the sound stage, early early walk through choreography with the chosen one⚔️ #Ahsoka pic.twitter.com/W7GPiuzMxA — Ariana Greenblatt (@ArianaG) December 9, 2023

Une relation maître-apprenti explorée

Dans cet épisode intitulé “Shadow Warrior”, la relation maître-apprenti entre Ahsoka et son maître Jedi est enrichie, pour le plus grand plaisir des fans de Star Wars: The Clone Wars. Ahsoka apprend qu’elle n’est pas responsable de la transformation d’Anakin en Darth Vader. Elle se remémore un moment de son passé qui la préoccupait au sujet de son héritage lors de la terrible Guerre des Clones.

Un moment clé pour le développement d’Ahsoka

Ce retour en arrière est essentiel pour la compréhension du personnage d’Ahsoka et de sa perception d’elle-même. C’est un moment déterminant de son parcours dans Star Wars: The Clone Wars et dans sa quête pour retrouver Ezra et Thrawn.

La suite de Star Wars Rebels

Ahsoka est en réalité la suite directe de la série animée Star Wars Rebels, dans laquelle de nombreux personnages de Star Wars: The Clone Wars font leur retour. Sans son passage par le Monde entre les Mondes (voire Théorème des Mondes en Chaîne ou encore Dispersion de Vergence) et son combat contre ses démons intérieurs incarnés par Anakin, Ahsoka n’aurait pas connu l’ascension qu’elle a vécue dans la seconde moitié du spin-off de la licence Star Wars.