Star Wars: Ahsoka arrivera le 23 août sur Disney+, l'occasion de découvrir de nombreux personnages en live action.

Disney+ a dévoilé la date de lancement de sa très, très attendue série Star Wars: Ahsoka. Ce sera pour le 23 août prochain. La série prend place dans la même timeline que The Mandalorian, mais met en scène un personnage qui, en quelque sorte, remonte jusqu’aux préquelles. L’ancienne Chevalier Jedi Ahsoka Tano était apparue pour la première fois dans la série d’animation Star Wars: Clone Wars et ses aventures animées ont continué avec Star Wars: Rebels avant que le personnage n’arrive en live action dans la saison 2 de The Mandalorian et la première de The Book of Boba Fette.

Star Wars: Ahsoka arrivera le 23 août sur Disney+

Ahsoka est interprétée par Rosario Dawson et il semblerait que la série soit une sorte de suite à Rebels, avec de nombreux personnages de cette dernière qui apparaîtront en live action pour la toute première fois. Natasha Liu Bordizzo incanera Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead sera Hera Syndylla et Eman Esfandi aura le rôle d’Ezra Bridger. À noter, le méchant de la licence, le Grand Amiral Thrawn, fera lui aussi ses débuts en live action, toujours interprété par Lars Mikkelsen.

L’occasion de découvrir de nombreux personnages en live action

Pour le reste du casting, on pourrait citer notamment David Tennant, Diana Lee Inosanto et feu Ray Stevenson, qui est décédé le mois dernier. Des rumeurs annoncent aussi que Hayden Christensen reprendrait son rôle d’Anakin Skywalker/Dark Vador. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Ahsoka Tano fut la pupille d’Anakin avant que ce dernier ne commence à exécuter des Padawan et faire exploser des planètes entières.

Disney+ a profité de l’annonce pour dévoiler un nouveau trailer pour la série. La plupart des images étaient déjà présentes dans le trailer précédent, mais certaines sont inédites. À noter, la série est écrite par Dave Filoni, à qui l’on doit la création du personnage pour Clone Wars.