Star Wars: Visions Volume 2 se dévoile dans un premier trailer

Disney dévoile un premier trailer pour Star Wars: Visions Volume 2. Rendez-vous le 4 mai pour découvrir 9 nouveaux courts-métrages.

Disney a bien l’intention de continuer de miser gros sur la licence Star Wars. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le géant américain ne manque pas d’idées autour de la franchise. Que ce soit pour le petit ou le grand écran, il y en a déjà pour tous les goûts. Et le planning des sorties reste encore bien garni. Les fans pourront d’ailleurs bientôt découvrir la saison 2 de Star Wars: Visions. Voici, pour patienter, un premier trailer.

Disney dévoile un premier trailer pour Star Wars: Visions Volume 2

Vous êtes-vous déjà demandé comment les créateurs de Wallace et Grommit pourraient appréhender l’univers de Star Wars ? Si oui, vous aurez bientôt la réponse. Dans le cas contraire, voilà une surprise qui s’annonce très intéressante. En effet, Disney vient de publier un trailer pour Star Wars: Visions Volume 2 et celui-ci permet de s’offrir un petit aperçu d’un court-métrage de Aardman “I Am Your Mother” (“Je Suis Ta Mère”). Sans surprise aucune, l’humour si caractéristique du studio ainsi que ses techniques d’animations en stop-motion si mignonnes et parfaites sont au rendez-vous. On pourrait même dire que la rage du Wookiee n’a jamais été aussi attachante.

Rendez-vous le 4 mai pour découvrir 9 nouveaux courts-métrages

Les neufs petits épisodes de ce Volume 2 – tout autant donc que pour la première salve – proviennent cette fois d’une sélection de pays plus grande encore. Le vétéran de Pixar, Rodrigo Blaas, est impliqué, tout comme certains grands noms, parmi lesquels Studio Mir et Triggerfish. Et comme auparavant, il ne s’agit pas là de récits canoniques, ce sont des explorations de l’univers de Star Wars via des styles d’animation et des formats de narration aussi divers que variés.

Star Wars: Visions Volume 2 arrivera sur Disney+ le 4 mai – pour la Journée Star Wars, évidemment -. Pour le géant américain, c’est aussi un moyen de faire patienter les fans entre la saison trois de The Mandalorian et la très attendue série Ahsoka.