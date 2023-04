Trois nouveaux films Star Wars annoncés, dont un avec Daisy Ridley dans le costume de Rey

Disney et Lucasfilm annoncent trois nouveaux films Star Wars. L'un d'entre eux marquera le retour de Daisy Ridley dans le costume de Rey.

La dernière édition en date de la Star Wars Celebration se poursuit et les fans ont déjà eu droit à nombre d’informations concernant les prochains contenus de Disney+ pour les deux années à venir. Lucasfilm a, quant à lui, révélé quelques détails en ce qui concerne les films de la franchise. Le studio a ainsi annoncé pas moins de trois nouveaux films, dont un qui marquera le retour de Daisy Ridley dans le costume de Rey.

Ce film se déroulera 15 ans après les événements de L’ascension de Skywalker, le dernier film de la saga Skywalker et le plus récent film Star Wars en date à être passé par le grand écran. Celui-ci évoluera autour de Rey et de la formation d’un nouvel Ordre Jedi. Sharmeen Obaid-Chinoy – qui l’on doit Ms. Marvel et Saving Face notamment – réalisera le film.

Un film de James Mangold – Logan, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée – plongera quant à lui aux origines de la Force et des Jedi. Celui-ci se déroulera environ 25 000 ans avant tout ce que nous avons déjà pu voir dans l’univers Star Wars, selon The Hollywood Reporter.

Enfin, Dave Filoni aura l’occasion de réaliser un film Star Wars en live-action. Dave Filoni est au cœur de la franchise depuis de nombreuses années. Il avait réalisé le film d’animation de 2008 Star Wars: The Clone Wars et a activement participé à plusieurs séries récentes de Disney+, comme The Mandalorian, Le Livre de Boba Fett, Ahsoka et Skeleton Crew. Et le film qu’il s’apprête à réaliser permettra de lier toutes ces histoires ensemble. La boucle sera ainsi bouclée, si l’on peut dire.

Disney et Lucasfilm n’ont pas dévoilé de dates de sortie pour aucun de ces films. Ceci étant dit, dans le planning actuel de Disney, il y a des créneaux pour des films Star Wars qui n’ont pas encore de titre entre la fin de l’année 2025 et 2027.

Les trois derniers films Star Wars – Les Derniers Jedi, Solo et L’ascension de Skywalker – n’ayant pas vraiment reçu le succès attendu, Disney et Lucasfilm avaient décidé de ralentir le rythme et ne plus sortir un film chaque année. Les studios ont plusieurs fois tenté de lancer de nouvelles choses, avec le film Rogue Squadron de Patty Jenkins, notamment, une trilogie par les créateurs de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Weiss, une autre trilogie par le réalisateur de Les Derniers Jedi, Rian Johnson, et les œuvres de Taika Waititi et du grand manitou de Marvel Studios, Kevin Feige.

Tous ces projets ont soit été abandonnés, soit été redescendus dans la liste des priorités, selon plusieurs rapports. Disney et Lucasfilm espèrent à l’évidence que l’annonce de ces trois nouveaux films permettra de relancer la machine à succès Star Wars au cinéma, même s’il faut pour cela que les fans attendent quelques années pour voir le premier d’entre eux.