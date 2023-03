Disney a fermé sa division dédiée au métavers. Là encore, sur fond de réduction importante des coûts.

Selon une information de The Wall Street Journal, Disney a fermé sa division dédiée au métavers et licencié la cinquantaine de membres qui la composait, dans le cadre d’un plus vaste programme de restructuration. Cette équipe avait vu le jour il y a un peu plus d’un lorsque l’ancien PDG de Disney, Bob Chapek, avait missionné Mike White pour superviser une équipe qui aurait pour mission de trouver des méthodes interactives permettant à Disney de raconter des histoires avec les nouvelles technologies. Si les membres de la division ont perdu leur emploi, Mike White, lui, reste employé, bien que son nouveau poste ne soit pas connu.

Son projet de lancer un service via abonnement à la Amazon Prime pour Disney aurait aussi été annulé. Ceci aurait permis de créer une expérience utilisateur unique pour Disney+, les opérations de vente de l’entreprise et les applications que les clients utilisent pour acheter de la nourriture et des produits dérivés dans les parcs à thème.

Bob Chapek était optimiste en ce qui concerne l’avenir de Disney et de son métavers. Il avait notamment plusieurs fois déclaré que l’entreprise excellait à “mixer… les expériences physique et virtuel”. Il avait qualifié le métavers de “nouvelle grande frontière pour la narration.” Ceci étant dit, la fermeture de cette division ne signifie pas nécessairement que Disney abandonne ses ambitions pour le métavers définitivement. Comme The Journal le précise, Bob Iger, qui est revenu en position de PDG pour remplacer Bob Chapek en novembre 2022, a maintes fois montré qu’il envisageait un futur dans le métavers lorsqu’il a rejoint le conseil d’une startup spécialisée dans les biens virtuels.

Là encore, sur fond de réduction importante des coûts

Bien que Bob Iger puise aujourd’hui avoir une autre stratégie à l’esprit, il faudra probablement attendre un certain temps avant d’en entendre parler. Disney subit actuellement une pression importante de la part de ses investisseurs pour mettre en place de grandes mesures de réduction des coûts, et le géant américain a déjà annoncé qu’il allait licencier environ 7 000 employés. Selon TechCrunch, cela se fera en trois vagues, avec la première dès cette semaine. L’équipe en charge du métavers pourrait n’être qu’une parmi celles impactées par ces efforts importants de restructuration de Disney. Dans la note que TechCrunch a pu obtenir, Bob Iger déclare que l’entreprise procèdera à de plus nombreux licenciements en avril prochain et elle informera les derniers employés concernés avant le début de l’été.