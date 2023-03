Disney demande l’aide Google et Reddit pour identifier les leakers de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Disney par à la chasse pour trouver l'origine de la fuite du script de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Le géant américain demande l'aide de Reddit et Google.

Au début de l’année, un utilisateur sur le subreddit Marvel Studios Spoilers, une communauté dédiée aux productions Marvel à venir, avait publié un leak comme cela arrive peu, a fortiori dans l’histoire du MCU. Un mois avant la sortie dans les salles de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, un utilisateur répondant au pseudonyme MSSmods a partagé un fichier Google Doc de 63 pages, une transcription complète des dialogues du film. Aujourd’hui, Disney veut savoir qui est responsable de cette fuite et tente de contraindre Reddit et Google à identifier le ou les personnes derrière cette opération.

Disney par à la chasse pour trouver l’origine de la fuite du script de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Comme rapporté par TorrentFreak, l’unité MVL Film Finance de Disney, une filiale établie par l’entreprise pour aider les produits Marvel studios, a déposé deux demandes de citation à comparaître dans le cadre du Digital Millennium Copyright Act pour obliger Reddit et Google à fournir les informations permettant d’identifier le ou les auteurs de cette fuite. Dans la mesure où MSSmods est un compte partagé par les modérateurs de r/MarvelStudiosSpoilers, si Reddit devait répondre favorablement à cette demande, cela lui ferait fournir les noms de plus d’une personne. Par ailleurs, Disney a demandé que Google et Reddit partage la moindre “information d’identification” disponible sur MSSmods – y compris les noms, numéros de téléphone et adresses IP – ainsi que les détails concernant tout utilisateur qui aurait pu être impliqué dans la publication, l’édition ou l’envoi de ce leak.

Le géant américain demande l’aide de Reddit et Google

Nous ne savons donc pas si la société a l’intention d’obtempérer. “Reddit est engagé envers la protection de la vie privée de nos utilisateurs. Nous avons des processus rigoureux en place pour gérer les demandes légales et faire objection lorsque c’est approprié”, déclarait simplement porte-parole de Reddit à Engadget. Google n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet.

Difficile, en tous les cas, de savoir ce que Disney souhaite faire une fois qu’il aura mis la main sur la source de la fuite, si tant est que cela arrive un jour. Il s’agit probablement d’un fournisseur de sous-titres ou d’un traducteur indépendant. Le document partagé par MSSmods était une traduction des sous-titres portugais de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, avec certains dialogues pas dans l’ordre chronologique.