Peter Pan & Wendy : le live-action de Disney se dévoile avec une bande-annonce

Disney réimagine le roman de J.M. Barrie et le classique animé de 1953 avec le film en live-action Peter Pan & Wendy.

Réalisé par David Lowery (The Green Knight, Pete’s Dragon, A Ghost Story, Pioneer) à partir d’un scénario de David Lowery et Toby Halbrooks, Peter Pan & Wendy raconte comment Wendy Darling, une jeune fille effrayée à l’idée de quitter la maison de son enfance, rencontre Peter Pan, un garçon qui refuse de grandir. Avec ses frères et une petite fée, la fée Clochette, elle voyage avec Peter dans le monde magique du Pays Imaginaire. Là, Wendy rencontre un capitaine pirate maléfique, le capitaine Crochet, et se lance dans une aventure palpitante et dangereuse qui changera sa vie à jamais.

Le film d’animation classique de 1953 réalisé par Disney reste l’adaptation la plus réussie du roman de J.M. Barrie sur Peter Pan, le garçon qui ne vieillit pas, et les enfants qu’il emmène dans le monde magique du Pays Imaginaire. De nombreuses autres versions ont été produites sur le grand et le petit écran, notamment Hook de Steven Spielberg avec Robin Williams et Pan de Joe Wright, qui ont tous deux déçu au box-office.

Un trailer pour Peter Pan & Wendy

Le casting de Peter Pan & Wendy réunit les acteurs Jude Law, Alexander Molony, Ever Anderson, Yara Shahidi, Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering, Jacobi Jupe, Molly Parker, Alan Tudyk et Jim Gaffigan.

Peter Pan & Wendy sera diffusé le 28 avril prochain en exclusivité sur la plateforme de streaming Disney+.