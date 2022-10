Doctor Who : Ncuti Gatwa se fait voler la vedette par David Tennant

David Tennant retourne dans la peau du Docteur avant les débuts de Ncuti Gatwa.

Dans le dernier épisode de la saison 13 de Doctor Who, le Treizième Docteur de Jodie Whittaker s’est régénéré et un visage familier est revenu dans l’univers de la célèbre série télévisée britannique de science-fiction. David Tennant est devenu le quatorzième Docteur et reprend le rôle qu’il tenait dans entre 2005 et 2010 après être devenu le Dixième Docteur de la série de la BBC. De ce fait, Ncuti Gatwa sera finalement le quinzième du nom…

A propos de l’avenir de Doctor Who, le showrunner Russell T Davies a déclaré :

Si vous pensiez que l’apparition de David Tennant était un choc, nous avons encore beaucoup de surprises en réserve ! Le chemin vers le quinzième Docteur de Ncuti Gatwa est chargé de mystère, d’horreur, de robots, de marionnettes, de danger et de plaisir ! Et quel est le lien avec le retour de la merveilleuse Donna Noble ? Comment, quoi, pourquoi ? Nous vous donnons un an pour spéculer, puis l’enfer se déchaînera !

David Tennant va passer le flambeau à Ncuti Gatwa pour Doctor Who

L’acteur anglais David Tennant apparaîtra dans trois épisodes spéciaux de Doctor Who qui seront diffusés en novembre 2023 avec Catherine Tate :

Je craignais qu’il soit difficile de se remettre dans le bain, mais cela a été très simple. Nous avons réussi à conserver l’essence de la série et le monde a maintenant un moment très excitant à attendre. Doctor Who a été une période merveilleuse de ma vie et elle me traverse comme un bâton de roche, alors faire partie de cette série, faire ce voyage et y revenir alors que je pensais que c’était un souvenir a été un cadeau absolu.

Ncuti Gatwa est prêt à reprendre la franchise et le contrôle du TARDIS, avec le premier épisode de la saison 14 de Doctor Who diffusé également en 2023.