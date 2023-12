Star Wars envahit Disneyland pour la “Saison de la Force”

L'année prochaine, Disneyland accueillera un nouvel événement "Star Wars : Season of the Force", qui transformera temporairement le parc en un univers Star Wars. Qu'en pensez-vous de cette nouvelle expérience intergalactique ?

Tl;dr Disneyland accueillera un nouvel événement “Season of the Force”.

Il s’agit d’une prise de contrôle par Star Wars du 5 avril au 2 juin 2024.

L’événement comprendra des transformations de zones et de nouvelles aventures.

L’événement n’aura lieu qu’à Disneyland, en Californie.

La force de Star Wars envahit Disneyland

En 2024, le célèbre parc d’attractions Disneyland sera sous l’égide de l’univers Star Wars. Un événement inédit nommé “Season of the Force” y prendra place, renforçant ainsi la présence déjà marquée de Star Wars dans les diverses propriétés de Disney Parks.

Un univers qui s’étend bien au-delà de Batuu

Jusqu’à présent, le point culminant de la présence Star Wars dans les parcs Disney a été les terres de Star Wars: Galaxy’s Edge à Disneyland et Walt Disney World. Ces terres, représentant la planète Batuu, ont permis à Disney Parks de donner vie à un nombre croissant de personnages, allant de Din Djarin et Grogu de The Mandalorian à Ahsoka Tano et General Hera Syndulla de Ahsoka. Désormais, un nouvel événement vient s’ajouter à Disneyland, allant au-delà des frontières de Batuu.

“Season of the Force”, une célébration grandiose

“Season of the Force” se déroulera du 5 avril au 2 juin 2024 et comprendra une transformation de Space Mountain en Hyperspace Mountain, ainsi que des “spécificités alimentaires et de boissons, des articles de marchandises, et plus encore” répartis dans le parc. Il s’agit d’une véritable “célébration de la saga Star Wars”, qui marquera également le début de nouvelles aventures dans Star Tours – The Adventures Continue, comme annoncé précédemment lors de la Star Wars Celebration 2023.

À noter : l’événement n’aura lieu qu’à Disneyland Resort en Californie et n’inclut pas, pour le moment, le Walt Disney World Resort en Floride.

Une célébration parfaite pour le Star Wars Day

“Season of the Force” coïncidera avec le prochain Star Wars Day, le 4 mai 2024. Cela fera de l’événement une célébration parfaite de Star Wars, avec à la fois Galaxy’s Edge à explorer et d’autres ajouts et prises de contrôle de Star Wars.