Hayden Christensen et Rosario Dawson, héros dans la vraie vie lors d’un incident à la Fan Expo

Si les acteurs peuvent être des héros dans leurs films, ils peuvent aussi enfiler un costume dans la vraie vie. Nouvel exemple aujourd'hui.

Tl;dr Hayden Christensen et Rosario Dawson sont intervenus lors d’une urgence médicale.

L’incident s’est produit lors du FAN EXPO Philadelphia.

Ils ont aidé un spectateur qui s’était effondré.

Leur comportement a démontré leur compassion et leur respect de l’autre.

Une intervention héroïque hors écran

Les acteurs de Star Wars Hayden Christensen, interprète d’Anakin Skywalker, et Rosario Dawson, connue pour son rôle d’Ahsoka Tano en version live-action, ont démontré leur héroïsme et leur compassion lors du FAN EXPO Philadelphia, qui a eu lieu le jour de Star Wars.

Leur intervention s’est produite pendant une table ronde intitulée “Hayden Christensen et Rosario Dawson : Une réunion galactique”. En pleine séance de questions-réponses, Dawson a remarqué un problème avec un membre du public. Malgré sa volonté de ne pas attirer l’attention, elle a rapidement identifié une véritable urgence médicale. Christensen a aussitôt quitté la scène pour venir en aide à la personne en difficulté, Dawson le suivant de près.

Compassion et respect de l’autre

Leur réaction face à cette situation a démontré leur véritable humanité. Dawson a tenté de minimiser l’incident pour préserver la dignité de la personne concernée. Les deux acteurs ont fait preuve de compassion envers la victime, mais aussi envers le reste des spectateurs, les rassurant en répétant “tout ira bien”.

Ils ont également montré leur respect en ne quittant pas le côté de la personne jusqu’à ce que la situation soit résolue, formant ainsi un bouclier de protection.

Une salle silencieuse par respect

La réaction du public à cet incident a également été remarquable. Pendant les 15 à 20 minutes nécessaires pour porter secours à la personne, un silence complet a régné dans la salle. Une fois la situation résolue, Dawson et Christensen ont remercié le personnel pour leur aide et le public pour leur respect et leur silence.