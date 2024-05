Nouveau teaser Lego Star Wars : Darth Jar Jar, des Ewoks chasseurs de primes et plus encore !

Ce nouveau projet se dévoile via un trailer que devrait rendre fou les fans de la saga !

Tl;dr Star Wars dévoile un nouveau trailer pour LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy.

Darth Jar Jar et d’autres nouveautés font partie de cette série animée.

La sortie est prévue sur Disney+ le 13 septembre 2024.

La série promet de nombreuses surprises et des retournements de situation.

Une surprise galactique attend les fans de Star Wars

Dans un univers lointain, très lointain, les fans de Star Wars ont été récemment comblés par l’annonce d’un nouveau projet captivant. LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy, une série animée en quatre parties, promet un voyage à travers les étoiles comme jamais auparavant.

Darth Jar Jar et autres nouveautés

Ce qui excite le plus les fans, c’est l’introduction du très attendu Darth Jar Jar. Les rumeurs autour de cette évolution de Jar Jar Binks, le personnage emblématique, ont circulé pendant des années. Le trailer laisse entrevoir une menace sinistre avec Jar Jar Binks déclarant : “Mesa going to hurt yousa!”. D’autres introductions intrigantes comprennent les Ewoks chasseurs de primes et les TIE-wings.

Le retour d’Ahmed Best et Mark Hamill, respectivement dans les rôles de Jar Jar Binks et de Luke Skywalker, ajoute à l’excitation. Cette série promet d’être un voyage nostalgique et innovant à travers la galaxie de Star Wars.

Un univers retourné

Rebuild the Galaxy promet un changement de dynamique, les gentils devenant méchants et vice versa. Le déroulement de l’intrigue tourne autour d’un artefact Jedi mystérieux qui bouleverse le temps et l’espace.