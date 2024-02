Star Wars : la saison 3 de The Bad Batch pourrait ressusciter un personnage adoré par les fans

Et si Tech revenait à la vie dans la troisième saison de la série animée Star Wars: The Bad Batch qui sera diffusée le 21 février prochain sur Disney+ ?

Tl;dr Une mise à jour sur Star Wars Databank ne confirme pas la mort de Tech dans Star Wars: The Bad Batch.

La survie de Tech pourrait mener à sa réapparition dans la saison 3 de Star Wars: The Bad Batch.

Les fans ont repéré Tech dans la bande-annonce de la saison 3 de Star Wars: The Bad Batch.

Un retour inattendu dans Star Wars: The Bad Batch

La saison 3 de Star Wars: The Bad Batch est imminente, et un indice surprenant dans Star Wars Databank laisse penser à une résurrection inattendue. En effet, la mort de Tech, personnage apprécié pour son franc-parler, son intelligence hors norme et sa bravoure, n’est pas officiellement confirmée. À la fin de la saison 2, Tech semble destiné à disparaître dans les nuages d’Eriadu, mais cette formulation vague laisse planer un doute sur son sort.

Quel futur pour Tech ?

Si Tech a survécu à sa chute, plusieurs scénarios sont possibles. Il pourrait avoir été capturé par l’Empire, désireux d’exploiter ses connaissances. Une autre hypothèse, plus sombre, suggère que Tech pourrait être devenu un des “Believers”, des clones fidèles à l’Empire qui subissent des expériences dans le laboratoire du Dr Hemlock. Tech serait alors transformé en un assassin sans cœur, mais d’une intelligence implacable, au service de l’Empire.

Un indice dans la bande-annonce de la saison 3 de The Bad Batch

Les fans ont cru apercevoir Tech dans la bande-annonce de la saison 3 de The Bad Batch, portant une armure grise devant un bataillon de stormtroopers. Si cette théorie se confirme, la Clone Force 99 pourrait se retrouver face à une menace redoutable : un ancien allié devenu un ennemi implacable.