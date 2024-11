Moana 2 de Disney rompt une tendance majeure des suites que Gladiator 2 n’a pas su éviter

La suite de Moana de Disney brise une tendance majeure des suites de films que Gladiator 2 n'a pas su éviter.

Tl;dr « Gladiator II » répète la trame de l’original, avec moins de succès.

« Moana 2 » explore le thème de l’héritage et des attentes.

La suite de « Moana » introduit une nouvelle génération de personnages.

La longue ombre de l’original plane sur « Gladiator II »

L’attente autour de « Gladiator II » était importante. Pourtant, la saga de Ridley Scott trébuche sur ses ambitions. Le film, qui se concentre sur Lucius, le fils de Maximus Decimus Meridius, peine à s’extraire de la silhouette imposante de son prédécesseur. Son récit semble s’entortiller pour faire revenir Lucius dans le cœur de Rome, marchant dans les pas de son père légendaire. Mais n’avons-nous pas déjà vu un esclave devenir gladiateur et défier un empereur ? « Gladiator II » semble trop accroché à l’image de Maximus pour véritablement briller.

Le fardeau de l’héritage

Un bon film de suite devrait pouvoir raconter sa propre histoire tout en étant une suite naturelle de ce qui précède. C’est le cas de « Blade Runner 2049 » ou « Creed ». Ces films ont respecté leurs originaux tout en permettant à leurs protagonistes de vivre leur propre voyage. Malheureusement, « Gladiator II » ne semble pas avoir réussi à faire la même chose avec Lucius. Le film parle beaucoup de l’héritage et de la difficulté de vivre à la hauteur de nos pères, mais quand est-ce que Lucius ressent vraiment ce poids ?

« Moana 2 » prend le relais

Heureusement, « Moana 2 » rattrape les erreurs de « Gladiator II ». Le film, centré sur Moana, explore le thème de l’héritage et des attentes. Moana est devenue une excellente navigatrice et la sauveuse de son peuple, mais elle a du mal à vivre à la hauteur de ces attentes écrasantes. Le film introduit Simea, la sœur de Moana, ajoutant une dimension émotionnelle et un enjeu plus large à l’histoire. Il n’est pas seulement question de l’héritage de Moana, mais du destin de tout son peuple. Et si cela annonçait la voie à suivre pour un potentiel « Moana 3 » ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais cela semble être une suite logique pour la saga.