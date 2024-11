Gladiator II : un élément décevant et véritablement déconcertant

La partie la plus décevante de Gladiator II est véritablement déconcertante, une énigme qui risque de laisser les fans du premier opus perplexe et insatisfaits.

Tl;dr La bande originale de « Gladiator » de Hans Zimmer n’a pas remporté d’Oscar malgré sa nomination.

La suite, « Gladiator II », n’a pas repris les thèmes emblématiques de la première bande originale.

La bande son de « Gladiator II », composée par Harry Gregson-Williams, est jugée décevante en comparaison.

Une bande originale légendaire

« Gladiator », sorti en 2000, a marqué l’histoire du cinéma et des Oscars, remportant notamment les prix du meilleur film et du meilleur acteur pour Russell Crowe. Cependant, un élément clé du succès de ce film n’a pas été récompensé : la bande originale de Hans Zimmer. Malgré sa nomination, celle-ci a perdu face à la bande son de « Tigre et dragon » signée Tan Dun.

La bande originale de « Gladiator » est pourtant devenue l’une des plus influentes de l’époque, avec de nombreux films cherchant à reproduire sa puissance et sa magnificence. « The Battle », le thème qui émerge dès le début du film lors de la bataille d’ouverture, est l’un des morceaux les plus respectés de la musique de cinéma du 21e siècle.

Des thèmes musicaux épiques

Dans ce morceau, deux thèmes épiques se distinguent. Le premier commence à la deuxième minute, avec un crescendo menant à un thème cuivré et puissant. Le second thème, plus tard dans « The Battle », ressemble à une composition de charge de bataille. Ces deux thèmes sont si marquants qu’ils sont repris plus tard dans le film, lors des affrontements de Maximus et ses compagnons gladiateurs contre les hordes barbares.

Un manque dans la suite

Or, « Gladiator II » commet l’erreur de ne pas faire référence à ces thèmes. Le score de la suite, composé par Harry Gregson-Williams, est certes correct, mais pâlit en comparaison de celui créé par Hans Zimmer en 2000. Il est d’autant plus déroutant que la bande son de « Gladiator II » n’est pas complètement réfractaire à l’idée de faire allusion aux thèmes du film précédent, mais se contente d’utiliser des motifs plus calmes et mélodieux.

Une opportunité manquée

Il semble donc qu’une occasion a été manquée de ne pas réutiliser les thèmes de bataille emblématiques lorsque Lucius, le personnage de Paul Mescal, prend les rênes des jeux de gladiateurs dans le Colisée. Surtout lorsque l’on voit à quel point le film tente de faire revivre l’esprit de Maximus, interprété par Russell Crowe. Pourquoi ne pas utiliser la musique exaltante de Hans Zimmer, ne serait-ce qu’un instant, en hommage à Maximus?

Contrairement à la bande originale de « Gladiator », celle de la suite n’a pas de moments forts qui marquent autant que ceux créés par Hans Zimmer il y a près de 25 ans. Peut-être que Ridley Scott corrigera cette erreur avec le potentiel « Gladiator 3 » qui pourrait déjà être en préparation.