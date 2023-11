Vaiana en live-action : tout ce que nous savons sur la confirmation, le casting et l’histoire

Vaiana, le dernier film d'animation de Walt Disney, se prépare à recevoir une adaptation en live-action, avec Dwayne "The Rock" Johnson en tête d'affiche. Qu'attendez-vous de cette nouvelle version ?

Tl;dr Disney annonce l’adaptation en live-action de “Vaiana”, avec Dwayne Johnson.

Johnson, qui a doublé Maui dans le film original, reprendra son rôle.

Le remake en live-action suivra la même trame que le film d’animation.

“Vaiana” est le film d’animation Disney le plus récent à recevoir une adaptation en live-action.

Vaiana, du dessin animé à l’écran réel

En plein essor des adaptations en live-action des films d’animation de Disney, un autre titre s’ajoute à la liste : Vaiana. Ce film fantastique musical, sorti il y a moins de dix ans, suit la tendance initiée en 2010 avec Alice au pays des merveilles de Tim Burton. La nouvelle version de Vaiana est d’autant plus remarquable qu’elle est l’adaptation la plus récente d’un film d’animation du studio.

Dwayne Johnson reprend du service

Le projet de remake de Vaiana est désormais officiel et Dwayne Johnson est à la barre. L’acteur, qui a prêté sa voix au demi-dieu taquin Maui dans le dessin animé, reprendra son rôle dans cette nouvelle version. La confirmation de Johnson offre un aperçu du calendrier de production. Il a également annoncé que Thomas Kail réaliserait le film, et que Lin Manuel Miranda se chargerait une fois de plus de la musique.

Un casting fidèle au film d’animation

Si l’on s’attend à retrouver la majorité des personnages du film d’animation, à ce jour, seul Dwayne Johnson a été confirmé pour reprendre son rôle de Maui. Auli’i Cravalho, qui a doublé Vaiana, ne reprendra pas son rôle, mais produira le film aux côtés de Johnson. Elle s’est également engagée à aider à trouver le prochain acteur pour jouer Vaiana, désireuse de garantir une représentation fidèle de l’héritage des îles du Pacifique.

Disney poursuit sur sa lancée

Vaiana donc la série des remakes en live-action de Disney, malgré une annonce relativement récente. En effet, seuls cinq films d’animation Disney ont été produits entre la sortie de Vaiana en 2016 et l’annonce du remake en live-action en 2023. C’est un délai inhabituellement court pour le studio, qui a tendance à attendre plus longtemps pour réaliser des adaptations en live-action.