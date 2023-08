Black Adam : Dwayne Johnson estime que la suite n’aurait pas due être annulée

The Rock, l'ancienne star du catch, regrette de ne pas avoir la chance de pouvoir continuer à incarner son super-héros.

Durant l’émission Hart to Heart de Peacock, l’acteur Dwayne “The Rock” Johnson a confié à l’humoriste Kevin Hart qu’il ne comprenait toujours pas pourquoi Warner Bros Discovery et DC Studios avaient décidé de ne pas prolonger l’aventure de Black Adam avec un deuxième film :

Ce sera toujours un grand mystère pour moi… J’ai fait un film qui a réussi le meilleur démarrage de ma carrière. Bien sûr, il n’est pas sorti en Chine et on aurait peut-être gagné 100 ou 200 millions de dollars supplémentaires. Mais même sans ça, Black Adam était un super-héros parfait pour développer une franchise. On avait fait revenir Henry Cavill en Superman et tout le monde avait trouvé ça énorme. En plus, nous avions créé autour de Black Adam une galerie diversifiée de super-héros, composée d’hommes et de femmes de couleur…

Loin de vouloir forcer un retour de Black Adam, Dwayne Johnson sait que l’arrivée des nouveaux patrons de DC Studios ont scellé l’avenir de la version maléfique du super-héros Shazam :

Black Adam a été pris dans le vortex d’un nouveau leadership. Il y a eu un changement de direction. Chaque fois que vous avez une entreprise, une société cotée en bourse, qui opère de tels changements dans sa direction, vous avez des gens qui, de manière créative et fiscale, sont amenés à prendre des décisions avec lesquelles on peut ne pas être d’accord. Un peu comme quand un nouveau propriétaire achète une équipe NFL, il veut choisir son entraîner et son quarterback. Peu importe combien de Super Bowl ou de titres de champions ils ont remporté…

L’échec de Black Adam

Black Adam est un véritable fiasco au box-office, avec 391 millions de dollars de recettes au niveau mondial pour un budget de 195 millions de dollars auxquels s’ajoutent 40 millions de dollars supplémentaires, ces derniers ayant été dépensés pour des reshoots. Le film a été un échec critique et commercial pour diverses raisons, allant du manque d’originalité du film et de la reprise de moments et de plans de films de super-héros plus anciens à une intrigue bâclée et des personnages non développés.