Pourquoi Cameron Diaz a perdu Sonya Blade dans le premier Mortal Kombat

Avant d’être remplacée par Bridgette Wilson, Cameron Diaz avait bien été choisie pour Mortal Kombat. Une blessure a tout changé.

En bref Cameron Diaz devait jouer Sonya Blade

Un poignet cassé l’a sortie du film

Bridgette Wilson a récupéré le rôle

Un poignet cassé a changé le casting du premier Mortal Kombat. Et, avec un peu de recul, ça raconte aussi quelque chose de précis sur le Hollywood des années 1990, quand une future star pouvait encore basculer d’un blockbuster à un drame indépendant sur un simple accident.

Une star repérée avant même d’exploser

Quand New Line Cinema prépare Mortal Kombat, Cameron Diaz n’est pas encore la célébrité mondiale qu’on associera ensuite à The Mask. Elle a 21 ans quand elle décroche ce film de Chuck Russell, après une carrière de mannequin passée notamment par des pubs pour Levi’s et Calvin Klein.

Pendant la postproduction de The Mask, les équipes de New Line montrent des rushes de l’actrice à la productrice Lauri Apelian. Sa réaction est immédiate. Elle raconte qu’en voyant ces images, il n’y avait aucun doute, Diaz avait l’étoffe d’une star. Résultat, elle est engagée pour incarner Sonya Blade, l’agente des forces spéciales du film.

Le poignet cassé qui a fait basculer le film

Le problème, c’est que Mortal Kombat ne pouvait pas vraiment tricher avec son héroïne. Le film repose sur des affrontements, des enchaînements martiaux, une présence physique constante. Pas le genre de rôle qu’on peut déléguer entièrement à une doublure sans que ça se voie.

Cameron Diaz part donc à l’entraînement, alors qu’elle n’a pas ce bagage en arts martiaux. Puis tout s’arrête. Lauri Apelian résume la situation ainsi : « Elle s’est cassé le poignet juste avant le tournage, au point qu’elle ne pouvait pas faire les cascades d’arts martiaux dont nous avions besoin ». Là, il n’y a pas vraiment de plan B élégant. Il faut recaster.

Bridgette Wilson a saisi l’ouverture

C’est Bridgette Wilson qui récupère le rôle. Et ce n’est pas un choix improvisé au dernier moment. Elle figurait déjà depuis un moment dans le processus de casting, ce qui a visiblement facilité la transition.

Elle craignait surtout que Billy Madison, la comédie avec Adam Sandler, ne vienne gêner le planning de Mortal Kombat. Finalement, le calendrier s’aligne. Bon, il fallait aussi que le film accepte ce changement soudain. D’après Apelian, l’équipe a été très contente d’avoir Wilson disponible.

Un détail de casting, mais pas anodin

Ce remplacement paraît anecdotique aujourd’hui. Il ne l’est pas tant que ça. Après The Mask, on aurait pu imaginer Cameron Diaz enchaîner les grosses machines. À la place, on la voit dans des films plus bizarres ou plus sombres comme The Last Supper, puis Keys to Tulsa, Feeling Minnesota ou She’s the One. Cette parenthèse plus indé a peut-être tenu, en partie, à cette blessure.

Et le film, lui, s’en est très bien sorti. Mortal Kombat a rapporté plus de 112 millions d’euros (122 millions $) pour un budget d’environ 18 millions d’euros (20 millions $). On peut toujours imaginer ce qu’aurait donné Diaz en Sonya Blade. Mais ce qui compte surtout, c’est l’idée derrière ce casting raté, une franchise peut se jouer sur un détail physique, et une carrière aussi.