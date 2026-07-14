Pourquoi Babylon 5 a changé la télé bien avant l’ère Netflix

Diffusée dès 1994, Babylon 5 a imposé une logique de récit au long cours rare à l’époque. Une prise de risque qui a fini par redessiner la télévision.

En bref Babylon 5 a imposé un récit pensé sur cinq ans

La série prenait un vrai risque commercial en 1994

Son modèle a influencé la télé moderne

On trouve normal aujourd’hui qu’une série vous punisse si vous ratez un épisode. En 1994, c’était presque une anomalie. Et c’est là que Babylon 5 a frappé juste, bien avant que le streaming transforme ce fonctionnement en réflexe de spectateur.

Une série pensée comme un bloc, pas comme une addition d’épisodes

Créée par J. Michael Straczynski, la série n’a pas été imaginée comme une machine à durer tant que l’audience suivait. Dès le départ, son auteur la conçoit comme une histoire complète sur cinq ans, une sorte de roman télévisé. Nuance importante, parce qu’à l’époque la plupart des fictions américaines revenaient à un état stable à la fin de chaque épisode.

Lancée le 26 janvier 1994, après un pilote diffusé l’année précédente, Babylon 5 suivra bien ce plan sur 110 épisodes, répartis en cinq saisons de 22 épisodes, d’abord sur PTEN, puis sur TNT. Le décor, lui, reste redoutablement efficace, une station spatiale supposée neutre où cohabitent militaires humains et diplomates extraterrestres en pleine tension politique.

Le pari était narratif, mais aussi technique

Ce qui distingue la série, ce n’est pas seulement la continuité. C’est la discipline. Straczynski prépare des arcs très en amont, jusqu’à des révélations semées en saison 1 et payées deux ans plus tard, comme le mystère autour des vingt-quatre heures perdues par le commandant Sinclair après la bataille de la Ligne, finalement relié à Valen.

Il écrit aussi la grande majorité des scripts pour préserver cette cohérence. Et comme le budget ne permet pas de rivaliser avec les gros space operas du moment, la production remplace les maquettes physiques par des effets générés par ordinateur. Ce n’était pas juste un bricolage malin. Cela permettait surtout de mettre en scène des affrontements spatiaux plus ambitieux.

Pourquoi c’était risqué à l’époque

Avant ça, la sérialisation existait déjà, dans les soaps ou certains dramas. Mais pas avec cette ampleur, ni avec un début et une fin verrouillés avant même le tournage. Résultat, manquer un épisode pouvait vraiment casser la compréhension. Pour la télévision américaine du début des années 1990, bâtie sur la rediffusion et l’accès facile, c’était un pari commercial assez rude.

Les audiences n’ont jamais explosé. Pourtant, la série a tenu, assez solide sur la cible recherchée par les annonceurs pour survivre jusqu’à une saison 4 produite sans certitude sur la 5, avant d’être récupérée in extremis par TNT après l’effondrement de PTEN.

Son héritage dépasse largement son statut de série culte

Le plus intéressant est peut-être là. La logique de Babylon 5 a nourri d’autres séries cultes de science-fiction, notamment Battlestar Galactica version Ronald D. Moore et Lost côté Damon Lindelof. Ce qui semblait risqué est devenu la norme, surtout depuis que les plateformes publient des saisons entières d’un coup.

La série boucle son arc en 1998. Elle reste disponible à l’achat en intégralité sur Prime Video et Apple TV. Et mine de rien, elle rappelle une chose simple, la télé moderne n’a pas inventé le récit au long cours, elle l’a surtout rendu plus facile à suivre.