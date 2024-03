Ces références de Karate Kid qui manquent dans Cobra Kai

La série Cobra Kai de Netflix touche à sa fin avec la saison 6, mais elle doit encore faire référence à certains moments marquants de la franchise Karate Kid.

Tl;dr Cobra Kai va se terminer avec sa sixième saison.

Certaines références importantes de Karate Kid pourraient être incluses.

La série a réussi à mêler nostalgie et nouveauté.

Les antagonistes et leurs rédemptions ont été le centre de l’attention.

Le retour de Cobra Kai pour une ultime bataille

Cobra Kai revient pour une sixième et ultime saison sur la plateforme de streaming Netflix. Elle a su séduire les téléspectateurs en réinterprétant l’histoire du premier méchant adolescent de Karate Kid, Johnny Lawrence. Ce point de vue original a porté la série durant ses cinq premières saisons, mettant l’accent sur les antagonistes et leurs parcours de rédemption.

La nostalgie au service de la narration

En parallèle, les héros de notre enfance, Daniel LaRusso et le souvenir de M. Miyagi, ont constamment été présents, permettant à Cobra Kai de faire le plein de références à des moments cultes des films emblématiques. Les références et les clins d’œil sont souvent subtilement intégrés, ce qui les rend d’autant plus agréables à remarquer et à apprécier.

Des moments clés de Karate Kid à redécouvrir

Plusieurs moments marquants de Karate Kid n’ont pas encore été explorés dans Cobra Kai. La chanson “You’re the Best” de Joe Esposito, par exemple, est devenue célèbre grâce à Karate Kid, où elle a été jouée lors d’un montage de Daniel triomphant au tournoi All-Valley. Étonnamment, elle n’a pas encore été incluse dans le spin-off de Netflix.

Le passé ressurgit

D’autres moments entre Johnny et Daniel pourraient être rappelés, comme une altercation au lycée où Daniel pousse Johnny à se demander si son sensei pourrait avoir tort. Compte tenu de la participation de Kreese à la saison 6, cette scène pourrait être pertinente à évoquer.