Qui détient le record des Oscars du meilleur acteur ?

Remporter un Oscar est déjà un exploit en soi, mais un acteur légendaire a réussi à décrocher quatre victoires au cours d'une impressionnante carrière de 66 ans. Et ce n'est pas un homme.

Tl;dr Katharine Hepburn détient le record de quatre Oscars.

Meryl Streep a reçu le plus de nominations aux Oscars, soit 21.

Cate Blanchett a remporté un Oscar pour avoir interprété Katharine Hepburn.

Jack Nicholson, Meryl Streep, Frances McDormand, et Daniel Day-Lewis ont chacun remporté trois Oscars.

Le palmarès du cinéma

Bien que chaque acteur rêve d’un Oscar, peu ont remporté plusieurs statuettes. Parmi eux, une actrice se distingue avec le plus grand nombre de victoires aux Oscars.

La compétition des Oscars

Depuis la création des Oscars en 1929, quelques acteurs ont battu des records incroyables. En tête de liste, Meryl Streep, avec un nombre impressionnant de 21 nominations, a remporté trois oscars. Glenn Close et Peter O’Toole, quant à eux, ont été nominés huit fois sans jamais remporter la statuette tant convoitée. Mais bien sûr, gagner n’est pas tout, être nominé est déjà un honneur. Cependant, c’est également une réalisation particulière que d’être l’acteur ayant remporté le plus d’Oscars.

La reine des Oscars : Katharine Hepburn

Katharine Hepburn est l’actrice qui a remporté le plus d’Oscars, en obtenant quatre des plus prestigieuses récompenses qu’une actrice puisse obtenir, à savoir meilleure actrice dans un rôle principal. Surprenant fait, Katharine Hepburn n’a jamais assisté aux cérémonies pour recevoir ses Academy Awards. Elle a déclaré : “pour moi, les prix ne sont rien“, indiquant que sa véritable récompense était les rôles incroyables qui ont rendu sa carrière d’actrice de 66 ans si mémorable.

L’actrice légendaire a été nominée pour la première fois en 1934 pour sa performance dans Morning Glory, qui n’est même pas considéré aujourd’hui parmi les meilleurs films de la comédienne américaine Katharine Hepburn. Elle a remporté son premier Oscar pour cette performance. Près de 35 ans se sont écoulés avant qu’Hepburn ne reçoive un autre Oscar, qui s’est avéré être le premier de deux victoires consécutives. Son deuxième Oscar a été remporté pour Guess Who’s Coming to Dinner en 1968, puis The Lion in Winter un an plus tard. Elle a remporté son quatrième Oscar pour On Golden Pond en 1982, à l’âge de 75 ans.

Les acteurs d’aujourd’hui et les Oscars

Parmi les acteurs encore en activité aujourd’hui, Jack Nicholson, Meryl Streep, Frances McDormand et Daniel Day-Lewis ont chacun remporté trois Oscars. McDormand est la plus récente lauréate d’un Oscar pour son rôle principal dans le film gagnant du meilleur film en 2021, Nomadland. Frances McDormand et Meryl Streep ont les meilleures chances de rejoindre Katharine Hepburn, car elles restent actives dans le domaine de l’acting.