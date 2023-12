For All Mankind Saison 4 : Toby Kebbell évoque son rôle d’opportuniste et les limites qu’il ne franchira pas

Toby Kebbell, l'acteur principal de la saison 4 de "For All Mankind", décrit son personnage Miles comme opportuniste et explique qu'il y a une limite qu'il ne franchira pas. Il évoque également ses goûts musicaux. Quelle est cette fameuse ligne qu'il refuse de franchir ?

Une exploration de l’histoire alternative

Dans la série “For All Mankind“, l’histoire alternative a débuté avec le programme spatial russe atterrissant sur la lune en premier. Cette défaite des États-Unis dans la course spatiale a entrainé des répercussions, notamment une diversification des programmes spatiaux et une présence plus marquée de ces derniers, non seulement en Amérique, mais dans le monde entier. La quatrième saison, qui se déroule en 2003, continue cette exploration alternative de l’histoire.

L’exploitation minière spatiale

Dans la quatrième saison de For All Mankind, le programme spatial se recentre sur l’exploitation minière d’astéroïdes riches en minéraux. Parallèlement, la colonie sur Mars, Happy Valley, continue de se développer. Cependant, des tensions surgissent au sein de la colonie internationale, mettant en péril tout ce qu’ils ont construit.

Miles, un personnage opportuniste

L’acteur Toby Kebbell, qui incarne le personnage de Miles, a discuté de la mentalité opportuniste de son personnage. Il a révélé que Miles découvrira plus tard cette saison la ligne qu’il ne franchira pas. Il a également évoqué les relations de Miles avec Ilya et Sam, ainsi que la musique qu’il a écoutée pour se mettre dans la tête de son personnage.

Pression sur Miles

Après avoir choisi de s’aligner avec les Nord-Coréens, Miles se retrouve sous une forte pression pour ramener la femme de Lee à la colonie. Comment gérera-t-il cette pression ? Le personnage de Miles, toujours à la recherche de nouvelles opportunités, devra également trouver une porte de sortie à cette situation.