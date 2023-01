Apple permettrait à tout un chacun de créer des apps pour son casque de réalité mixte via Siri, un moyen supplémentaire d'étoffer facilement l'écosystème applicatif.

Le casque de réalité mixte d’Apple dont parlent les rumeurs depuis si longtemps pourrait vous aider à créer des apps même si vous ne savez pas coder. Des sources de The Information affirment que la firme de Cupertino travaille sur un outil qui permettrait à tout le monde de créer des apps de réalité augmentée avec Siri. Il suffit de dire à l’assistant vocal ce que vous voulez. Vous pourriez ainsi avoir des animaux virtuels autour de vous sans avoir besoin d’un quelconque logiciel de modélisation, d’animation ou de programmation.

Cet outil de création de réalité augmentée serait basé sur la technologie de Fabric Software, une société canadienne qu’Apple avait rachetée en 2017. Son Fabric Engine permet aux développeurs de créer automatiquement des environnements et des objets via une génération procédurale, une technique utilisée dans des jeux comme No Man’s Sky. Peter Zion, l’un des cofondateurs de Fabric, dirigerait le projet de développement de cet outil. La marque à la pomme avait aussi racheté DigitalRune, qui œuvre à simplifier le développement de jeux 3D, en 2016.

Apple pourrait aussi vous éviter de devoir créer chaque objet pour vos apps à destination du casque. Vous pourriez scanner et importer des objets qui, si tout se passe bien, ressembleraient trait pour trait à ce que vous avez sous les yeux. Vous n’auriez pas à n’utiliser que le catalogue de modèles existants d’Apple. Des outils comme Object Capture – qui crée des modèles 3D depuis des photos iPhone – et RoomPlan – pour les plans virtuels – s’inscrivent précisément dans cette vaste initiative.

Un moyen supplémentaire d’étoffer facilement l’écosystème applicatif

L’entreprise n’a évidemment pas souhaité s’exprimer sur le sujet. L’avancement du développement de cet outil basé sur Siri n’est pas connu précisément, mais les sources du blog américain avancent que le planning original d’Apple est de le lancer en même temps que le casque. Si l’on en croit les rumeurs actuelles, ledit casque arriverait dès ce printemps.

Selon de précédentes rumeurs, la première version de ce casque de réalité mixte, qui pourrait être baptisé Reality Pro, serait très onéreuse et ciblerait davantage les professionnels que le grand public. Ceci étant dit, des fuites laissaient entendre qu’Apple travaillait toujours à concevoir des fonctionnalités qui attireraient justement ce grand public, comme des appels FaceTime avec des avatars dotés de bras et de jambes, ainsi que des apps santé et fitness, parmi lesquelles une expérience de méditation. Avec cet outil de développement facile, la firme de Cupterino pourrait poser les bases d’un appareil moins onéreux en mettant en avant un écosystème applicatif riche – et il y aurait déjà de nombreuses apps au moment où un casque abordable arrivera sur le marcé.