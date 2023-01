Le casque de réalité mixte d’Apple pourrait utiliser des avatars FaceTime avec jambes et pieds

Mark Gurman dévoile de nouvelles informations sur le casque de réalité mixte d'Apple. Ce casque Reality Pro serait très, très intéressant.

Apple devrait révéler son très attendu casque de réalité mixte dans les prochains mois. L’appareil serait en préparation depuis plusieurs années et il s’agira de la première nouvelle catégorie de produits depuis l’Apple Watch, lancée en 2015. Un certain nombre de détails ont émergé depuis les premières rumeurs, mais aujourd’hui, Mark Gurman, de Bloomberg, révèle quelques informations supplémentaires au sujet de ce casque qui pourrait être baptisé Reality Pro.

Il s’agirait d’un appareil indépendant avec une interface similaire à celle de l’iPhone ou de l’iPad avec la possibilité d’épingler des widgets sur l’écran d’accueil. Il pourrait aussi servir d’écran externe pour un Mac connecté. En plus des commandes Siri, il sera aussi possible d’utiliser un clavier Mac, iPhone ou iPad pour saisir du texte sur le système d’exploitation “xrOS”, selon le rapport. Apple travaillerait aussi à permettre aux utilisateurs d’utiliser leurs mains, comme on peut le voir dans de nombreux films de science-fiction.

Si le suivi de la santé depuis être important dans ce casque et qu’il serait possible d’installer des apps tierces, l’accent serait mis sur la vidéo en réalité virtuelle, avec la prise en charge du contenu Apple TV+. Apple aurait même discuté avec Disney, Dolby et d’autres partenaires pour le contenu VR. Les utilisateurs pourraient regarder leurs vidéos sur des écrans virtuels dans des environnements de leur choix et les AirPods ou autres casques/écouteurs compatibles permettraient de profiter de l’audio spatial pour une immersion complète.

Le principal avantage de ce casque pourrait être l’approche d’Apple envers le suivi de la main et des yeux. Avec ses capteurs et caméras embarqués, les mouvements des mains et des yeux du porteur pourraient être totalement décortiqués. Il s’agirait de permettre de sélectionner un item (comme une icône ou un bouton) simplement en le regardant et en pressant le pouce et l’index pour déclencher l’action. Si cela fonctionnait, il n’y aurait pas besoin de manettes comme chez les concurrents. Un écran frontal pourrait même être de la partie pour afficher les yeux de l’utilisateur.

L’appareil prendrait en charge la réalité virtuelle et la réalité augmentée, avec la possibilité de passer de l’une à l’autre via une couronne digitale comme sur l’Apple Watch. Le dernier casque de Meta en date, le Quest Pro, permet de l’utiliser en mode passthrough couleur pour la réalité augmentée. Celui d’Apple devrait offrir peu ou prou la même chose.

Apple n’aurait pas non plus oublié les porteurs de lunettes de vue. La firme de Cupertino pourrait proposer des verres adaptés qui s’intègrent parfaitement dans le casque pour un confort d’utilisation.

Un aspect intrigant du casque et qui n’a pas été beaucoup évoqué, c’est la gestion des appels FaceTime avec un unique correspondant. On pensait jusqu’à présent que l’autre participant serait affiché en une icône ou un Memoji. SI cela devrait être le cas pour les appels de groupe, avec un unique participant, si les deux ont un casque Reality Pro, FaceTime proposerait une version numérique réaliste de leur visage et de leur corps.

Toutes ces fonctionnalités peuvent encore changer dans la mesure où le casque est à plusieurs mois de sa commercialisation. Cependant, le Reality Pro sera propulsé par une puce M2. Une deuxième, le “Reality Processor”, devrait gérer toute la partie graphique et les expériences de réalité mixte.

Contrairement à la concurrence, Apple utiliserait de l’aluminium, du verre et des coussins similaires à ceux de l’AirPods Max dans son casque. Cependant, la batterie ne devrait pas être intégrée dans l’appareil. Selon Mark Gurman, il s’agirait d’un élément externe branché via un câble, à placer dans la poche. Avec un ventilateur, cela permettrait d’éviter la surchauffe, pour une autonomie d’environ deux heures.

Apple pourrait révéler le tarif de cet appareil au printemps, avant la Worldwide Developers Conference en juin, pour une commercialisation à l’automne. Le tarif, cependant, pourrait être prohibitif pour nombre d’intéressés. Les rumeurs annoncent depuis longtemps maintenant un prix d’environ 3 000 $, deux fois plus que le Quest Pro.

Voilà un gros pari pour Apple qui s’apprête à tenter de rentrer sur un marché qui n’a pas encore tout à fait les faveurs du public. Le rapport de Mark Gurman suggère que la firme de Cupertino s’attend à vendre environ 1 million d’unités la première année et le géant anticipe que cette première génération ne permettra pas de profits. Une autre version, vendue aux alentours de 1 500 $, serait en préparation, mais cette dernière n’arriverait pas avant fin 2024 ou début 2025. Ce modèle pourrait faire l’impasse sur les écrans 4K du Reality Pro pour réduire le coût.