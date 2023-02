Le spécialiste de la voiture électrique Rivian travaille sur un deux-roues électrique

Le spécialiste des voitures électriques Rivian travaillerait sur un deux-roues électrique. Un projet clef vers la voie de la rentabilité ?

La startup spécialiste des voitures électriques Rivian travaillerait sur un deux-roues électrique. Si l’on en croit un rapport de Bloomberg, le PDG RJ Scaringe auraient annoncé aux employés l’existence de ce projet durant un grand meeting organisé par l’entreprise. Il a notamment déclaré que la startup avait un “petit groupe” d’ingénieurs qui travaillent sur un deux-roues.

Bloomberg n’a pas pu confirmer si RJ Scaringe faisait référence à une moto ou à un vélo électrique, mais le journal précise que Rivian a, dans son escarcelle, divers brevets concernant des pièces et des designs pour des vélos. Par le passé, RJ Scaringe a déclaré que Rivian veut s’étendre sur le marché de la micromobilité, un jour ou l’autre. Rivian n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet.

Toujours est-il que cette nouvelle d’un projet de deux-roues électrique chez Rivian survient la même semaine que l’annonce d’une vague de licenciements qui touche 6 % de sa masse salariale. Ces ruptures de contrat sont la deuxième restructuration majeure entreprise par Rivian en moins d’un an. La société expliquait alors que cette initiative a été décidée pour se recentrer sur l’augmentation de la production de ses voitures électriques R1T et R1S et, à terme, placer Rivian sur la voie de la profitabilité à long terme. RJ Scaringe aurait aussi déclaré à ses employés que Rivian avait voulu trop en faire en même temps.

Tenter de pénétrer sur le marché du deux-roues électrique alors que l’entreprise ne génère pas encore de profits n’est peut-être pas très logique, mais il y a une raison derrière cette stratégie de Rivian. Avant même la pandémie, le marché du vélo était en pleine croissance, notamment avec l’émergence du vélo électrique. Les ventes de deux-roues électriques ont même sans difficulté outrepassé celles de voitures et camions électriques. Ce n’est pas une surprise dans la mesure où ces appareils coûtent moins cher à produire et donc moins cher à acheter pour le grand public. Un vélo pourrait alors représenter tout ce dont Rivian a besoin pour générer des profits.