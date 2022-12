En perdition en bourse, Tesla prévoirait davantage de licenciements

Tesla préparerait une nouvelle vague de licenciements. En cause notamment, la chute vertigineuse de son action en bourse.

Tesla préparerait une nouvelle vague de licenciements et une nouvelle période de gel des embauches. Selon une source d’Electrek, l’entreprise aurait mis en pause les embauches et demandé à ses équipes de se séparer de certains collaborateurs dans le courant du premier trimestre 2023.

Nul ne connait les chiffres de ces licenciements et la durée de ce gel des embauches, mais Tesla essaie d’augmenter sa masse salariale dans ses usines. Des rapports avaient suggéré que l’entreprise pourrait annoncer bientôt la construction d’une autre Gigafactory au Mexique dans les jours à venir. Tesla n’a pas, à l’heure actuelle, d’équipe de communication qui pourrait renseigner officiellement le public sur le sujet.

Le PDG de la marque, Elon Musk, déclarait en juin dernier que Tesla allait se séparer de 3,5 % de sa masse salariale dans les mois à venir. Une vague de licenciements à cette période s’était concentrée sur les salariés, et touchait notamment des centaines d’employés de l’équipe Autopilot.

Même si Tesla a pu livrer un nombre record de ses véhicules électriques durant le trimestre dernier, la valeur de son action en bourse a plongé d’environ 65 % cette année et de 22 % sur ce seul dernier mois.

Comme d’autres entreprises, Tesla doit faire face à un ralentissement économique mondial depuis plusieurs mois. Cependant, le constructeur a dû composer avec un souci supplémentaire : le rachat de Twitter par Elon Musk et sa gestion plutôt chaotique des opérations de l’entreprise – parmi lesquelles des licenciements de masse -.

Certains investisseurs de Tesla s’inquiétaient qu’Elon Musk soit davantage occupé par Twitter que par Tesla, ce qui les a poussés à vendre leurs actions. Le milliardaire américain déclarait cependant tout récemment qu’il laisserait sa place de PDG de Twitter une fois qu’il aurait trouvé un remplaçant.

Selon certains rapports, la demande pour les véhicules Tesla a aussi diminué, avec certains clients qui annulent leurs précommandes et leurs locations suite à sa gestion calamiteuse de Twitter. Comme Electrek le précise, fait rare, Tesla a même pris la décision de proposer des réductions sur ses voitures dans certains pays.

Nombre d’autres entreprises de l’automobile et de la tech en général ont procédé à des licenciements et/ou des gels d’embauches cette année à cause du ralentissement global du marché et de la peur d’une récession. Parmi celles-ci, on citera Rivian, Stellantis, Meta, Apple, Amazon, Snap, Roku et Peloton.