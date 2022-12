Tesla intègre Steam dans ses nouveaux Model S et Model X

Steam arrive dans les voitures Tesla, uniquement dans les Model S et X "Plaid" cependant.

En février dernier, le PDG de Tesla, Elon Musk, révélait sur Twitter que le constructeur travaillait sur l’intégration de Steam dans ses véhicules. Aujourd’hui, l’entreprise déploie officiellement cette fonctionnalité pour les dernières versions de ses voitures Model S et Model X, ceci dans le cadre de sa grande mise à jour de fin d’année. Dans la vidéo promotionnelle, l’on peut voir le système d’infodivertissement d’une Tesla faire tourner Steam Beta et même des jeux plutôt exigeants graphiquement comme Cyberpunk 2077.

Pour être tout à fait précis, les véhicules Model S et X concernés sont les versions “Plaid”, dont les livraisons ont débuté l’année dernière. Les deux systèmes d’infodivertissement utilisent des GPU AMD RDNA 2, ceux-là-même que l’on trouve dans la PlayStation 5 et les puces AMD Ryzen. Tesla a bâti un catalogue de jeux intégrés dans les voitures ces dernières années, ajoutant des titres comme Cuphead, PUBG Mobile ou encore Fallout Shelter. En introduisant Steam dans ses véhicules, Tesla ajoutant bien davantage qu’un jeu ou deux à sa liste. Le constructeur déclarait dans son annonce que cela permettra d’apporter des milliers de jeux dans les voitures concernées.

Tesla avait eu quelques soucis avec la US National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) pour avoir permis aux gens de jouer même pendant qu’ils conduisaient. L’entreprise avait désactivé cette possibilité suite à une enquête de l’agence. De fait, il y a de fortes chances qu’il soit impossible de jouer à des jeux Steam lorsque la voiture est en mouvement.

En plus de cette intégration de Steam, la mise à jour de fin d’année de Tesla offre aux propriétaires la prise en charge native d’Apple Music. Celle-ci permet aussi de planifier des Light Show sur plusieurs véhicules simultanément et de voir la caméra intérieure depuis l’app Tesla lorsque la voiture est en “mode chien” ou en “mode sentinelle”.

Steam is here—bringing thousands of games to new Model S & X vehicles 🎮 pic.twitter.com/PDzjtefv7A

— Tesla (@Tesla) December 13, 2022