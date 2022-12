Returnal arrive sur Steam et l’Epic Games Store en 2023

Le portage de Returnal sur PC prépare sa sortie.

Mikael Haveri, directeur marketing chez le studio finlandais Housemarque, officialise l’arrivée de Returnal sur PC :

La version PC de Returnal a été élaborée grâce à l’aide précieuse de nos amis de Climax Studios. Elle bénéficiera de quelques ajustements et améliorations par rapport aux versions consoles pour offrir aux joueurs une expérience fluide. Nous vous donnerons des détails supplémentaires plus tard. Mais rassurez-vous : vous ferez face à un défi innovant dont seul Housemarque a le secret. Quant aux ajouts, tels que la Tour de Sisyphe et la coop en ligne, ils ajoutent un plus à l’expérience de jeu.

Un trailer pour la version PC de Returnal

Dans Returnal, les joueurs incarnent Selene, une éclaireuse de l’espace qui travaille pour ASTRA. Lors d’une mission, elle défie les ordres afin de suivre un mystérieux signal dont le nom de code est “White Shadow”. En suivant celui-ci, elle s’écrase sur une planète appelée Atropos. Sur Atropos, Selene doit faire face aux horreurs d’une boucle temporelle qui la réveille au même endroit chaque fois qu’elle meurt. À chaque fois, le monde change autour d’elle et de nouveaux obstacles et défis apparaissent. Outre l’action, Returnal comporte également des éléments narratifs qui permettent aux joueurs d’en savoir plus sur Selene, le monde qui l’entoure et ce qui se passe sur Atropos.

La version PC de Returnal sera disponible en 2023 sur Steam et l’Epic Games Store.