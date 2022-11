Waymo offrira bientôt des trajets entièrement autonomes au grand public à San Francisco

Waymo fait un pas supplémentaire vers son service de taxi totalement autonome à San Francisco. Ne lui manque plus maintenant que le permis de déploiement autonome.

Waymo a fait un pas supplémentaire dans sa quête de proposer un service de taxi totalement autonome aux habitants de San Francisco. En effet, la California Public Utilities Commission (CPUC) a accordé à l’entreprise un permis de Conduite Autonome, ce qui lui permet de récupérer des passagers dans un véhicule test sans conducteur derrière le volant. C’est la deuxième société seulement à rejoindre le programme Conduite Autonome de la CPUC, la première étant Cruise.

Avec ce permis, Waymo a désormais toutes les cartes en main pour proposer des transports autonomes à travers San Francisco, certaines portions de Daly City ainsi que certaines zones de Los Altos, Laos Altos Hills, Mountain View, Palo Alto et Sunnyvale. Ses véhicules ont l’autorisation d’évoluer jusqu’à 105 km/h et peuvent opérer 24h/24 7j/7, mais l’entreprise ne peut pas (encore) faire payer les passagers pour ces trajets. Waymo a déclaré à Engadget qu’elle commencera à proposer des trajets gratuits sans conducteur humain aux premiers chanceux dans les semaines à venir. À savoir, l’entreprise propose déjà des trajets totalement autonomes gratuits aux habitants de Phoenix depuis 2020.

Le California Department of Motor Vehicles avait récemment autorisé Waymo à faire payer ses transports totalement autonomes, mais l’entreprise doit encore obtenir un permis de Déploiement Autonome, la prochaine étape, de la part de la CPUC pour pouvoir le faire. L’agence a accordé ce permis de déploiement à Cruise en juin dernier, presque un an après avoir été autorisé à proposer des trajets gratuits.

Comme Cruise, Waymo ne devrait très probablement pas être autorisé à faire tourner ses véhicules en cas de grosse pluie ou grand brouillard lorsqu’elle aura son permis de déploiement. Les sociétés de robotaxi doivent encore trouver les moyens de résoudre les difficultés qu’ont aujourd’hui les véhicules autonomes face à une mauvaise météo s’ils veulent pouvoir proposer leurs services dans davantage de régions, à davantage de personnes et par tous les temps. Waymo a déjà pris plusieurs initiatives pour gérer tout cela, annonçant par exemple, il y a peu, que les capteurs de ses voitures permettent désormais de créer des cartes météo en temps réel à Phoenix et San Francisco. L’entreprise appartenant à Alphabet utilisera les données récoltées pour améliorer son algorithme de conduite autonome pour qu’il puisse appréhender les conditions météorologiques difficiles et mieux cerner les limites de ses voitures.

SF, who’s ready to ride? 🚘🤖

After receiving the driverless pilot permit from the @californiapuc, Waymo One is opening to members of the public in San Francisco. Available 24/7—without anyone in the driver’s seat: https://t.co/TenpLez0lo pic.twitter.com/DtSXXGNJpa

— Waymo (@Waymo) November 18, 2022