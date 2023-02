Uber intègre le suivi du chauffeur dans l’écran de verrouillage de l’iPhone

Uber met à jour son app pour tirer profit des Activités en direct d'iOS 16, l'écran d'accueil devient aussi plus intéressant.

Uber a publié une mise à jour pour son app iPhone permettant aux utilisateurs de voir d’un simple coup d’œil s’il est temps de sortir retrouver le chauffeur que vous avez commandé. L’entreprise a en effet déployé la prise en charge des Activités en direct, une fonctionnalité d’iOS 16 qui permet d’avoir des événements en temps réel provenant d’applications compatibles sur l’écran de verrouillage et dans la Dynamic Island de l’iPhone 14 lorsque votre appareil est déverrouillé.

L’utilisation des Activités en direct par Uber se matérialise par une petite fenêtre qui affiche la progression en direct de votre chauffeur, l’heure d’arrivée estimée actualisée et le statut de votre transport, pour savoir, par exemple, si votre chauffeur vous attend déjà ou si le trajet est terminé. Cette fenêtre montre aussi le type de véhicule et le numéro de la plaque d’immatriculation du chauffeur que vous attendez.

Comme MacRumors le précise, Apple avait annoncé qu’Uber prendrait en charge les Activités en direct durant la WWDC de l’année dernière, et la fonctionnalité était en test dans certains pays ces derniers mois. Ce déploiement mondial permet à tout un chacun, désormais, de profiter de cette nouveauté. Un porte-parole de l’entreprise déclarait aussi au blog américain que l’application Uber Eats aurait droit à cette même fonctionnalité dans les mois à venir. Voilà qui devrait vous faire saliver encore davantage !

L’écran d’accueil devient aussi plus intéressant

En plus de l’exploitation des Activités en direct d’iOS 16, Uber a aussi mis à jour son application pour simplifier l’expérience de son écran d’accueil. Celui-ci a désormais un nouvel onglet Services dans lequel vous pouvez retrouver tous les services de l’entreprise disponibles dans votre ville ainsi qu’un nouveau Hub d’Activité qui affiche tous les trajets et commandes Eats passés et à venir. Voilà qui devrait être appréciable au quotidien.