Uber Eats affiche désormais aux utilisateurs les données personnelles que les livreurs peuvent voir

Uber Eats commence à afficher aux utilisateurs les données auxquelles les livreurs ont accès. Un effort de transparence et de tranquillité d'esprit appréciable.

La prochaine fois que vous commanderez à manger sur Uber Eats, vous pourrez voir les informations vous concernant qui sont mises à disposition de votre livreur à chaque étape du processus. Cette fonctionnalité, baptisée View Delivery Person, fait suite à la fonction tout à fait similaire View as Driver que Uber avait ajouté dans son application en 2020. Dès aujourd’hui, les utilisateurs d’Uber Eats aux États-Unis et au Canada peuvent accéder aux informations depuis la page des commandes récentes et dans le hub dédié à la confidentialité (sous le menu confidentialité dans l’onglet compte).

La personne en charge de la livraison n’aura droit qu’à une localisation approximative de la livraison tant qu’ils n’ont pas accepté la commande. Ensuite, ils auront accès à votre prénom, à l’initiale de votre nom de famille et à l’adresse précise de ladite livraison. Uber leur fournir aussi vos instructions de livraison et autres commentaires. Une fois la commande complétée, le livreur n’aura plus accès qu’à une localisation générale dans son application.

De plus, la fonctionnalité vous dira aussi quel genre de détails les livreurs ne peuvent pas voir, comme votre numéro de téléphone, les informations du paiement ou la note. Si vous commandez des produits comme de l’alcool ou de l’herbe via Uber Eats (dans les États où c’est légal, évidemment), il vous faut prouver que vous avez l’âge en partageant une photo de votre carte d’identité. Les livreurs ne pourront pas voir les détails de votre pièce d’identité, selon Uber.

L’idée est d’offrir aux utilisateurs davantage de tranquillité d’esprit et de transparence, comme l’a expliqué à The Verge Zach Singleton, le responsable de la confidentialité et de l’égalité chez Uber. La fonctionnalité View as Driver a été très bien acceptée par les utilisateurs, selon Zach Singleton, qui précisait que Uber recevait des milliers de retours d’utilisateurs qui s’inquiètent de la quantité de données personnelles que leurs chauffeurs et livreurs peuvent voir ou tout simplement qui souhaiteraient avoir davantage de précisions sur le sujet.

La sécurité est une préoccupation très importante pour de nombreux utilisateurs Uber et Uber Eats. Zach Singleton avait ajouté que les femmes ont “53 % plus de chances de s’inquiéter des données que les livreurs ont leur possession lorsque quelque chose de gênant survient”.

Did you know we limit what your delivery person sees about you when they accept your Uber Eats order? We’ve launched a new product so you can see what is shared with a courier when you place an order on the app. US and Canada only. Link in bio for more. pic.twitter.com/RgQ5BXATfQ

— Uber Eats (@UberEats) January 26, 2023