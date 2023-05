Les robots-taxis de Waymo ont désormais un terrain de jeu deux fois plus grand. À quand un service similaire en France ?

Waymo a décidé de doubler la surface d’opération de ses taxis autonomes, ce qui en fait “la plus grande surface d’exploitation dans le monde pour des taxis totalement autonomes”. Cette croissance rapide est, pour l’heure, toujours limitée à Phoenix et San Francisco, mais Waymo a de très grands projets.

À Phoenix, par exemple, les voitures autonomes ne sont plus limitées aux zones autour du métro et pourront voyager jusqu’à Chandler, Tempe et Mesa. Cela représente plus de 460 kilomètres carrés, c’est une zone quatre fois plus grande que celle qui avait été allouée à l’entreprise lorsqu’elle avait lancé le service initialement en 2020. Phoenix a aussi droit à une vraie bêta ouverte du service. Quiconque dans la zone de couverture de l’app Waymo One peut commander un robot-taxi. Waymo a ouvert une deuxième gare physique dans la ville pour les aller-retour avec l’aéroport.

L’entreprise n’étant présente à San Francisco que depuis quelques mois, il ne faut pas s’attendre à la même expansion, mais Waymo explique que la couverture s’étend à de nouveaux quartiers, comme North Beach et Fisherman’s Wharf. Il faut actuellement faire partie du programme Trusted Tester dans l’entreprise pour pouvoir commander un taxi autonome dans la ville, ceci parce que la société attend encore son permis pour l’ouvrir au grand public. À ce sujet, Waymo explique qu’il y a aujourd’hui “des dizaines de milliers” de résidents de San Francisco sur la liste d’attente.

À quand un service similaire en France ?

“Waymo One reste le seul et le plus grand service de réservation de taxis autonomes disponible 24 h / 24 7 jours / 7, réalisant des milliers de courses sur de nombreux marchés clef, et nous nous étendons rapidement”, expliquait Saswat Panigrahi, responsable produit chez Waymo.

L’entreprise revendique aujourd’hui plus de 10 000 courses par semaine avec une augmentation prévue à 100 000 d’ici à l’été prochain. Pour y parvenir, Waymo explique avoir implémenté des mises à jour logicielles pour améliorer la fiabilité, notamment via une meilleure détection des gestes des mains, des manœuvres multipoint plus polyvalentes et de nouveaux outils pour gérer les mauvaises conditions météo. La marque, propriété du géant Alphabet, va aussi se doter d’une flotte totalement électrique. Enfin, Waymo n’a pas oublié Los Angeles, sa nouvelle ville test. À suivre !