Alphabet, maison mère de Google, va licencier 12 000 employés

Alphabet, la société mère de Google s’apprête à licencier environ 12 000 employés, soit environ 6 % de sa masse salariale mondiale. C’est ce qu’elle a annoncé à ses salariés dans un email général. Le PDG Sundar Pichai explique être “profondément désolé” pour les collaborateurs qui devront quitter l’entreprise et que ce fut une “décision difficile à prendre pour le futur”. Ces licenciements auront des impacts aux quatre coins du globe et dans tous les segments de l’intégralité de la multinationale. Sundar Pichai prend par ailleurs “la totale responsabilité des décisions qui ont conduit [le géant] jusque-là.”

Alphabet avait été pris, comme nombre d’autres géants de la tech, d’une frénésie d’embauches durant une période de “croissance fantastique”, mais Sundar Pichai expliquait avoir procédé ainsi “dans une réalité économique bien différente de celle qui est la [leur] aujourd’hui”. Ces dernières semaines, Microsoft, Amazon, Meta et bien d’autres ont procédé à des vagues de licenciements plus ou moins importantes à cause de la situation économique mondiale.

Google n’est que le dernier en date, en partie grâce à ses très puissantes filiales de la publicité et du cloud. Cependant, l’entreprise a enregistré une perte de profits de 27 % au trimestre dernier par rapport à l’année dernière et Sundar Pichai déclarait qu’Alphabet avait désormais besoin de réduire ses dépenses et les embauches. Ceci étant dit, des militants et des analystes appellent à des licenciements plus agressifs encore, rappelant que la masse salariale de la firme de Mountain View a progressé de 20 % depuis 2017, selon Bloomberg.

Sundar Pichai expliquait aussi que les employés concernés seront payés pendant une période de 60 jours minimum. Alphabet offrira aussi des indemnités de licenciement à hauteur de 16 semaines de salaire avec 2 semaines supplémentaires par année d’ancienneté chez Google et “accélère au moins 16 semaines d’investissement GSU”. La firme paiera aussi les bonus et congés restants de 2022, tout en proposant 6 mois d’assurance santé, des services de recherche d’emploi et “une prise en charge à l’immigration pour celles et ceux concernés.”

Ces deux dernières semaines seulement, Microsoft, Amazon et Meta ont licencié 10 000, 18 000 et 11 000 salariés respectivement. Google a aussi ralenti certaines dépenses ces derniers temps, comme en fermant son service de streaming de jeux vidéo Stadia, en annulant la prochaine génération d’ordinateurs portables Pixelbook et autre. Le géant américain va désormais se concentrer davantage sur l’intelligence artificielle, affirmant se “préparer à partager des expériences totalement novatrices pour les utilisateurs, les développeurs et les entreprises.”